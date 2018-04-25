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Атака на Хмеймим: как и что сбила российская ПВО

Мир » Азия » Ближний Восток

Российские средства ПВО на авиабазе Хмеймим в Сирии 24 апреля сбили неизвестные цели.


Военнослужащие авиабазы сообщили, что  пострадавших и ущерба нет, все функционирует в плановом режиме. Сегодня оборона российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе - обеспечивается двумя дивизионами системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а ближнее прикрытие обеспечивают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Это не первая попытка атаки на российские позиции беспилотников. По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус.

Российские военные сообщили, что семь беспилотников были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", еще шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.Нельзя сказать, что это - новая угроза.

До этого боевики пытались уничтожить паром, который переправлялся через реку Евфрат. Инцидент произошел в районе сирийского города Табка. Отмечается, что арсенал используемых террористами БПЛА включает дроны с гранатами, камикадзе, ложные цели и разведывательные БПЛА.

Напомним, с применением дронов со стороны ИГ силы коалиции столкнулись еще в 2015 году в Рамади. В январе этого года силы коалиции нанесли удар по фабрике по производству БПЛА: иракский спецназ на юго-востоке Мосула столкнулся с дронами, которые сбрасывали на них гранаты и мины. 

Что характерно, атаковавшие сирийские военные базы беспилотники были начинены взрывчаткой, которую производят в том числе и на Украине, заявили в генштабе РФ. Как сообщил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александр Новиков, ТЭН производят в том числе на Шосткинском заводе химических реактивов на Украине.

Поэтому эксперты заявляют, что боевики в Сирии регулярно используют для атаки на российские базы беспилотники с разными параметрами. Российским военным приходится это учитывать.  

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Темы атака сирия беспилотники
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