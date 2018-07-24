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Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной

Мир » Азия » Ближний Восток

Ливанский суд в середине июля принял решение, что секс по обоюдному согласию между лицами одного пола не является незаконным.

Дожили: судьи Ливана (!) признали однополую связь законной. 389957.jpeg

12 июля 2018 года окружной апелляционный суд Ливана вынес это новаторское постановление. Оно следует за аналогичными решениями нижестоящих судов, которые отказались признать гомосексуалистов и трансгендерных людей "сексуальными отношениями, противоречащими природе". 

Отметим, что это первое такое постановление апелляционного суда, которое еще больше способствует декриминализации гомосексуального поведения в Ливане.

"Это постановление открывает новые горизонты для лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в Ливане, которые долгое время преследовались в соответствии с дискриминационными законами", - заявила Нила Гошаль, старший научный сотрудник по правам лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) Human Rights Watch.- "Суд фактически приказал государству выйти из спален людей".

Активисты в Ливане уже давно борются за прекращение применения статьи 534 Уголовного кодекса для преследования лиц одного пола по взаимному согласию. Закон является колониальной реликвией, введенной в действие французским мандатом в начале 1900-х годов, и наказывает "любой половой акт, противоречащий порядку природы" сроком до одного года в тюрьме.

Иногда он с энтузиазмом используется для преследования ЛГБТ, часто затрагивая особенно уязвимые группы, включая трансгендерных женщин и сирийских беженцев.

Это недавнее постановление связано с арестом в 2015 году девяти человек в пригороде Бейрута, которых полиция подозревала в гомосексуализме. Уголовный суд отказался признать их виновными в "неестественных преступлениях" в 2017 году, при этом судья сказал, что "гомосексуалисты имеют право на человеческие и интимные отношения с кем бы они ни хотели, без какого-либо вмешательства или дискриминации с точки зрения их сексуальных наклонностей, как это имеет место с другими людьми".

Прокуроры обжаловали оправдательный приговор в апелляционном суде по уголовным делам в Горном Ливане, где коллегия в составе трех судей большинством голосов постановила поддержать оправдательный приговор.

Апелляционный суд постановил, что Уголовный кодекс следует толковать в соответствии с "здравым смыслом" и принципами социальной справедливости. Было установлено, что секс по обоюдному согласию между взрослыми лицами одного пола не может считаться "неестественным", если он не нарушает морали и этики, например "когда его видят или слышат другие лица или когда он совершается в общественном месте или с участием несовершеннолетнего лица, которое должно быть защищено".

Юмна Махлуф, один из адвокатов, представляющих обвиняемого, сказала, что дело имеет важное значение, поскольку решения апелляционного суда имеют моральный авторитет и, вероятно, послужат прецедентом для нижестоящих судов.

Несмотря на то, что судьи не имеют юридической силы прецедента и все еще могут осудить лиц за гомосексуальное поведение в соответствии со статьей 534, Махлуф заявил, что они, вероятно, рассмотрят это решение в последующих делах.

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