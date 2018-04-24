ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии

Глава штаба ВМС Франции адмирал Кристоф Празюк заявил, что российские военные самолеты за последние восемь месяцев восемь раз приближались к французским военным кораблям. Заявление прозвучало на выступлении адмирала в комиссии по международным отношениям и безопасности французского сената, сообщает РИА Новости.

Глава штаба напомнил, что французский фрегат находится у берегов Сирии с 2015 года. И в начале апреля этого года к кораблю Aquitaine "подошел российский истребитель, взлетевший с базы Тартуса, на расстояние, меньшее дистанции безопасности, которую обычно соблюдают другие летательные аппараты".

Адмирал пригрозил, что "эти действия могли стать причиной инцидента". После этого "экипаж судна был вынужден напомнить российскому самолету о правилах подлета". Празюк добавил, что "Китай за четыре года создал флот, эквивалентный французским ВМС, а Россия увеличила в 1,5 раза число своих подводных лодок. Таким образом, военно-морское и стратегическое положение этих стран изменилось в последние годы".

Инцидент с фрегатом Aquitaine произошел за несколько дней до выступления Празюка в сенате. Российские самолеты Су-24 и Су-30 совершили пролет над кораблем в Средиземном море. СМИ написали, что на борту истребителей было оружие.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что французские ВМС при запуске крылатых ракет MdCN с фрегатов по Сирии столкнулись с непредвиденными проблемами.

Как пишет l'Opinion, из трех кораблей удар нанести смог лишь один. При этом в восточном Средиземноморье были развернуты фрегаты "Аквитания", "Овернь" и "Лангедок". Именно последний корабль выпустил три ракеты, хотя предполагалось выпустить большее количество боеголовок.

Читайте также:

"Карибский кризис-2" в Сирии: мир на грани Третьей мировой войны

Названа причина выхода российских кораблей из порта в Сирии

Как французский "Мистраль" сорвал учения НАТО

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook