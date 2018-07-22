"Белые каски" после Иордании уедут на Запад

Власти Израиля провели эвакуацию более 800 членов движения «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски») в Иордании.

Rex

Как сообщает The Guardian, иорданское правительство добилось договоренности переселении эвакуированных активистов в Великобританию, Францию и Канаду. Такое решение было принято из-за наступления сирийских вооружённых сил, которые при поддержке России развернули в июне наступление на юго-западе страны.

Целью данной операции является возвращение провинций Даръа и Кунейтра на границе с Голанскими высотами. Руководство "Белых касок" опасалось, что если официальный Дамаск восстановит контроль над этими территориями, сирийское правительство начало бы преследование организации.

Издание также отмечает, что Иордания перестала пропускать чрез свою границу беженцев из Сирии, поскольку, как утверждают власти страны, все лагеря для беженцев на её территории уже переполнены. При этом официальный Амман заявил, что принятие 800 сирийцев не наложило никаких дополнительных обязательств на королевство.

Те активисты, о которых идет речь, находятся на иорданской территории, но в течении трёх месяцев уедут в западные страны, которые уже согласились их принять. По данным британского Форин-Офиса, «Белые каски» находятся под защитой Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и получат приоритетное право выезда на Запад.

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