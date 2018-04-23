Сирия безвозмездно получит российские С-300

Россия может начать поставку комплексов С-300 Сирии в ближайшее время. Поставки будут осуществляться безвозмездно.

Об этом сообщил Коммерсант. Такое решение принято для того, чтобы в кратчайшие сроки создать эшелонированную систему сирийской ПВО.

При этом вопрос о передаче армии Сирии этих комплексов находился "преимущественно в политической плоскости" и уже практически решен. Компоненты С-300, в том числе радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления и пусковые установки, отправят в Арабскую Республику самолетами военно-транспортной авиации или кораблями российского Военно-морского флота.

Отмечается, что российская сторона собирается передать Дамаску в рамках "оказания военно-технической помощи". Не исключено, что в Сирию будут направлены комплексы, которые уже были ​в употреблении Вооруженных сил России.

Напомним, США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли авиаудары по Сирии в ответ на недоказанную химическую атаку в городе Дума. Удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия - научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам.

Союзники выпустили по Сирии более ста ракет, заявили в Минобороны РФ. Из 103 крылатых ракет сирийской ПВО удалось сбить 71, заявили в ведомстве.

В операции приняли участие американские корабли, находящиеся в Красном море, и бомбардировщики B-1. По данным CNN, американские самолеты выпустили, в частности, авиационные крылатые ракеты.

Как сказал "Правде Ру" директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, эффект, на который рассчитывали американские власти, достигнут не был. "Это касается и разрушения объектов, прежде всего, военной инфраструктуры, это касается и дестабилизации обстановки в самой стране. Расчет был на то, что массовое применение высокоточного оружия приведет к тому, что люди выйдут на улицу и попробуют сместить ненавистный режим. Здесь эффект получился принципиально отличный, сирийцы, наоборот, еще больше сплотились вокруг их национального лидера", - заметил политолог в интервью "Правде.Ру".

По его мнению, Сирия, в целом, выиграла от такого развития событий.

Читайте больше:

Рынок понял, зачем бомбили Сирию. Нефть растет

Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300

Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"