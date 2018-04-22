ОЗХО добралась до сирийской Думы для изучения "химатаки"

В сирийской Думе побывали эксперты ОЗХО для сбора образцов по мнимой химической атаке. Об этом сообщает сама организация.

"ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе возможность повторного посещения Думы", — сказано в сообщении.

Эксперты долго время не могли попасть в Думу, ожидая разрешения на въезд от от команды ООН по вопросам безопасности. При попытке попасть в город экспертов обстреляли.

Россия надеется на беспристрастную работу экспертов, на объективный доклад. Тем более, что представители ОЗХО впервые самолично побывали на месте так называемого происшествия, а не ведут расследование дистанционно.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в этой связи выразила обеспокоенность в связи с тем, что эксперты ОЗХО намерены ограничить связанные с предполагаемым инцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц. Представитель российской дипломатии объяснила подобные планы нежеланием показать, что на самом деле случилось в сирийской Думе.

"За этим проступает нежелание пролить свет на очередную постановочную провокацию с применением токсичных химикатов, уже послужившую поводом для нанесения ракетного удара западной "тройкой" постоянных членов Совета (безопасности ООН) принадлежавшего боевикам схрона с химвеществами и компонентами для производства кустарных химбоеприпасов в городе Дума", — сделала вывод Захарова.

Ранее сообщалось, что за годы сирийского конфликта очень удобной стала тема применения химического оружия. О ней говорят и работающие против официального Дамаска различные правозащитные организации, и западные политики, постоянно использующие ее как весомый довод в своей риторике.

Независимо от того, насколько достоверны бывают представленные доказательства, если они вообще имеют место быть, тему химических атак используют как для нагнетания обстановки вокруг Сирии и для оправдания тех или иных действий Запада, так и для непрекращающегося давления на Россию и Иран.

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