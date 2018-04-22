ОЗХО добралась до сирийской Думы для изучения "химатаки"

В сирийской Думе побывали эксперты ОЗХО для сбора образцов по мнимой химической атаке. Об этом сообщает сама организация.
"ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе возможность повторного посещения Думы", — сказано в сообщении.
Эксперты долго время не могли попасть в Думу, ожидая разрешения на въезд от от команды ООН по вопросам безопасности. При попытке попасть в город экспертов обстреляли.
Россия надеется на беспристрастную работу экспертов, на объективный доклад. Тем более, что представители ОЗХО впервые самолично побывали на месте так называемого происшествия, а не ведут расследование дистанционно.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в этой связи выразила обеспокоенность в связи с тем, что эксперты ОЗХО намерены ограничить связанные с предполагаемым инцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц. Представитель российской дипломатии объяснила подобные планы нежеланием показать, что на самом деле случилось в сирийской Думе.
"За этим проступает нежелание пролить свет на очередную постановочную провокацию с применением токсичных химикатов, уже послужившую поводом для нанесения ракетного удара западной "тройкой" постоянных членов Совета (безопасности ООН) принадлежавшего боевикам схрона с химвеществами и компонентами для производства кустарных химбоеприпасов в городе Дума", — сделала вывод Захарова.
Ранее сообщалось, что за годы сирийского конфликта очень удобной стала тема применения химического оружия. О ней говорят и работающие против официального Дамаска различные правозащитные организации, и западные политики, постоянно использующие ее как весомый довод в своей риторике.
Независимо от того, насколько достоверны бывают представленные доказательства, если они вообще имеют место быть, тему химических атак используют как для нагнетания обстановки вокруг Сирии и для оправдания тех или иных действий Запада, так и для непрекращающегося давления на Россию и Иран.
Читайте также:
Сирия официально пригласила ОЗХО для расследования "химатаки"
Россия нашла доказательство постановки химатаки в Думе
ОЗХО: Россия не причастна к химатаке в Идлибе
В Баку прибыл с рабочим визитом глава российского Генштаба Валерий Герасимов для встречи с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.
На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.