Союз нерушимый: как Путин и Эрдоган договорились по курдам

Согласие России не противодействовать турецкой авиации в Африне — это обмен на ее согласие не противодействовать "нашей операции в южном Идлибе" против "Джебхат ан-Нусры"*, объяснил"Правде.Ру" востоковед Семен Багдасаров.

20 января Генеральный штаб Турции официально объявил о начале военной операции "Оливковая ветвь" против вооруженных курдских формирований в Африне (пригород Алеппо на западном берегу реки Евфрат). СМИ Турции сообщили, что турецкая авиация бомбила 45 целей в районе Африна. Турецкой армии удалось продвинуться вглубь сирийской территории на 7,5 км​, сообщает Haber Turk. В Анкаре уверяют, что сосредоточенные на севере Сирии отряды курдов связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и угрожают целостности Турции.

Как сказал "Правде.Ру" востоковед, эксперт Центра аналитических исследований Семен Багдасаров, "Африн не американская, а российская зона влияния, там воздушное пространство мы прикрывали".

"Наше согласие не противодействовать турецкой авиации в Африне — это обмен", — заметил политолог. Обмен на то, "что они не будут против нашей операции в южном Идлибе, что не сорвется Сочинское мероприятие (переговоры о политическом урегулировании в Сирии - Ред.), и не распадется триумвират — Россия-Турция-Иран".

По мнению политолога, Эрдоган не успокоится, даже если курды отойдут на восточный берег Евфрата. Африн — это территория Алеппо, который является следующей целью Турции.

"Эрдоган мечтает вернуть территории, которые были потеряны Турцией в 1921 году по Лозаннскому соглашению. Помимо Алеппо - это и те сирийские территории, которые сегодня Турция "оккупирует", - заметил Семен Багдасаров.

Напомним, что Минобороны России в субботу заявил о начале сирийского наступления в провинции Идлиб, целью которого является уничтожение окруженной террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в рядах которой состоят 1500 человек. В ведомстве подчеркнули, что у боевиков есть танки, броневики и артиллерия.

Российские власти не раз подчеркивали, что основополагающим считают принцип сохранения территориальной целостности Сирии. Однако, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Соединенные Штаты взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории.

"Вашингтон осуществляет открытые да и неафишируемые поставки вооружений в Сирию для передачи тем отрядам, которые с ними сотрудничают, прежде всего Демократическим силам Сирии, опирающимся на курдское ополчение", — сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи.

В Госдепе заявили, что Соединенные Штаты признают право турецких властей на законные акции по защите своей безопасности, однако Вашингтон призывает Анкару к "сдержанности" и концентрации на борьбе с террористической организацией "Исламское государство"*.

"Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* - террористические организации, запрещенные на территории РФ.

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