Турция объявила Грецию пристанищем врагов

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал Грецию пристанищем для врагов своей страны. Так он прокомментировал решение Афин об освобождении беглого турецкого военного, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года, пишут турецкие СМИ.

Суд Греции решил освободить Сулеймана Озкайнакчы — одного из восьмерых турецких военных, покинувших Турцию на вертолете после попытки госпереворота в стране в 2016 году. В ближайшие дни будут освобождены и остальные бежавшие в страну турецкие военные.

"Это решение нашего соседа, Греции, неприемлемо и причиняет нам боль. Она стала пристанищем для врагов Турции, что негативно влияет на наши отношения. Мы по-прежнему призываем выдать путчистов Турции", — заявил турецкий премьер.

Возмущение в связи с решением Греции об освобождении Озкайнакчы выразил МИД Турции. "Греция неоднократно отказывалась выдать Турции путчистов, выступивших против нашей демократии… Греция еще раз продемонстрировала, что защищает их", — сказано в заявлении министерства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Эгейском море самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море возле острова Скирос. Судьба пилота неизвестна.

Телеграм-канал "Еж-хроникер" сообщает: "Греческий "Мираж" разбился после воздушного боя с истребителем турецких ВВС. Пилот катапультировался. Идёт поисковая операция. Турция утверждает, что их самолётов в этом регионе нет".

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