Турция объявила Грецию пристанищем врагов

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал Грецию пристанищем для врагов своей страны. Так он прокомментировал решение Афин об освобождении беглого турецкого военного, которого Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года, пишут турецкие СМИ.
Суд Греции решил освободить Сулеймана Озкайнакчы — одного из восьмерых турецких военных, покинувших Турцию на вертолете после попытки госпереворота в стране в 2016 году. В ближайшие дни будут освобождены и остальные бежавшие в страну турецкие военные.
"Это решение нашего соседа, Греции, неприемлемо и причиняет нам боль. Она стала пристанищем для врагов Турции, что негативно влияет на наши отношения. Мы по-прежнему призываем выдать путчистов Турции", — заявил турецкий премьер.
Возмущение в связи с решением Греции об освобождении Озкайнакчы выразил МИД Турции. "Греция неоднократно отказывалась выдать Турции путчистов, выступивших против нашей демократии… Греция еще раз продемонстрировала, что защищает их", — сказано в заявлении министерства.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Эгейском море самолет Mirage 2000 греческих ВВС упал в море возле острова Скирос. Судьба пилота неизвестна.
Телеграм-канал "Еж-хроникер" сообщает: "Греческий "Мираж" разбился после воздушного боя с истребителем турецких ВВС. Пилот катапультировался. Идёт поисковая операция. Турция утверждает, что их самолётов в этом регионе нет".
Читайте также:
Турция закупит у России противотанковые комплексы "Корнет"
Эрдоган рассказал, как Евросоюз обманул Турцию
Утритесь: Еврокомиссия признала Турцию не готовой к вступлению в ЕС
Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано". К которой уже всё было почти готово.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
На Украине решили, что пришло время обратиться к вселенскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви.
Германия будет защищать свой бизнес от "карательных" американских импортных тарифов и антироссийских санкций. Насколько США готовы уступать?