СМИ: Израиль пригрозил уничтожить С-300 в Сирии

Россия предупредила, что может начать поставку Дамаску современных систем ПВО после ударов США и их союзников по Сирии. Эта новость встревожила Израиль, сообщает Bloomberg.

Израиль считает единственным вариантом ответа Израиля на доставку в Сирию российских С-300 "немедленную попытку их уничтожения".

"Это разрушило бы хрупкие отношения между Израилем и Россией, которые держали каналы связи открытыми, несмотря на поддержку противоположных сторон в Сирии", — говорится в статье.

Издание считает, что до сих пор Израиль "пользовался свободой маневра" в небе, благодаря "превосходству в воздухе" и "неявным зеленым светом из Москвы", однако оба эти условия могут теперь измениться.

В статье приводятся слова генерал-майора запаса Армии обороны Израиля, главы Института исследования национальной безопасности Тель-Авивского университета Амоса Ядлина: "Если я хорошо знаю ВВС, у нас уже есть соответствующие планы по устранению этой угрозы. После того, как эта угроза будет устранена, все вернется на круги своя".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли авиаудары по Сирии в ответ на недоказанную химическую атаку в городе Дума. Удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия — научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам. Союзники выпустили по Сирии более ста ракет, заявили в Минобороны РФ. Из 103 крылатых ракет сирийской ПВО удалось сбить 71, заявили в ведомстве.

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