Саудиты запустят крупнейший в мире проект получения солнечной энергии

Саудовская Аравия, в партнерстве с японским конгломератом SoftBank, планирует создать крупнейший в мире проект, основанный на использовании солнечной энергии, в попытке отойти от своей зависимости от нефти, сообщает Bloomberg. Проект оценивается в 200 миллиардов долларов США.

"Это огромный шаг в истории человечества, - сказал наследный принц Мохаммед Бин Салман. - "Это смело, рискованно, и мы надеемся, что нам это удастся."

Как ожидается, Саудовская Аравия сможет производить около 7,2 гигаватт (ГВт) электроэнергии к 2019 году и 300 ГВт к 2030 году только лишь с использованием энергии солнца. В настоящее время мощность производства электроэнергии в Саудовской Аравии составляет 77 ГВт, а это означает, что страна почти утроит мощность производства электричества.

Проект по использованию солнечной энергии направлен на развитие отечественной промышленности в Саудовской Аравии от производства электроэнергии до производства панелей и оборудования. Это позволит создать почти 100 тысяч рабочих мест и сократить расходы на электроэнергию на 40 млрд долларов. К 2030 году проект достигнет наивысшей мощности.

Это не первый шаг, который монархия предпринимает для диверсификации своей экономики и отказа от нефтяной зависимости. В 2016 году Саудовская Аравия официально объявила о своем амбициозном плане экономических реформ, известном как "Vision 2030," поскольку падение цен на нефть за эти годы негативно сказалось на экономике монархии. Этот план направлен на сокращение зависимости королевства от нефтяных доходов в долгосрочной перспективе за счет расширения источников дохода.

В рамках проекта "Vision 2030" королевство также объявило о своих планах построить футуристический мега-город стоимостью 500 миллиардов долларов. Город будет обеспечивать себя исключительно возобновляемыми источниками энергии. Город под названием Neom будет построен вдоль побережья Саудовской Аравии вблизи Египта и Иордании и будет охватывать 26,500 квадратных километров. Проект Neom также предполагает постройку моста, соединяющего мегаполис с Египтом и остальной Африкой.

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