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Источник Правда.Ру

СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух"

Мир » Азия » Ближний Восток

В Сирии озвучено, сколько российских и советских ПВО поразили американских ракет. Эту новость рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, пишет "НГ".

СМИ: "Томагавки" не смогли пройти заслон русских "Красух". СМИ: Томагавки не смогли пройти заслон русских Красух
Фото: mil.ru

По его словам, сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103 выявленных в воздушном пространстве республики. При этом израсходованы 112 зенитных управляемых ракет. Но эксперты уверяют, что, вероятнее всего, Минобороны недоговаривает о других видах вооружений, участвовавших в отражении недавних ракетных атак в Сирии. Скорее всего, против ударов крылатых ракет и управляемых авиабомб сирийские специалисты использовали российские вооружения, действие которых основано на новых физических принципах. В основном им оснащены подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Официально РЭБ определяются как "структурное подразделение специальных войск Вооруженных сил РФ, занимающееся защитой систем управления войсками и оружием от преднамеренных помех противника, а также нарушения работы систем управления войсками противника, снижения эффективности применения его боевых средств". Предполагается, что Минобороны не будет рассказывать подробно об этих закрытых проектах и средствах РЭБ, а также о разработках в этой области. Но военные отмечают в интервью журналистам, что "за последние пять лет войска РЭБ достигли высоких показателей и вышли на уровень самых передовых армий мира".

На одной из коллегий Минобороны осенью прошлого года о значительной роли РЭБ в противодействии ВТО заявил и начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, "комплексы РЭБ с системами управления оружием ("Красуха") способны гарантированно защитить войска и объекты военной и гражданской инфраструктуры от средств наведения высокоточного оружия". Комплексы РЭБ нового поколения "Красуха-4" эксперты и СМИ уже фиксировали в Сирии. А накануне с участием комплексов "Красуха-2" и "Красуха-4" в Сибири прошли учения, на которых отражались ракетные удары, аналогичные тем, что 14 апреля провели американцы и их союзники.

Ранее сообщалось, что в последнее время забытая ранее угроза третьей мировой войны — снова тема всеобщего обсуждения. Неделю назад военные машины США и России чуть было не столкнулись в Сирии. НАТО наращивает военный потенциал на границе с нашей страной и не собирается отказываться от враждебной риторики.

Каковы сценарии возможного военного конфликта? Об этом необходимо задумываться, для того чтобы предотвратить не совсем адекватные действия наших "западных партнеров", которые давно уже превратились снова в "вероятных противников".

Главными целями первой волны авианалетов станут российские аэродромы и системы ПВО. На вооружении России находятся высококлассные истребители и мобильные противовоздушные системы, способные обнаружить и уничтожить даже американский самолет пятого поколения.

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