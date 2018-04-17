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Источник Правда.Ру

Сирию опять атаковали. Или нет?

Мир » Азия » Ближний Восток

По данным российских источников, ночных ракетных атак на сирийский аэродром Шайрат не было.  

Сирию опять атаковали. Или нет?. 385939.jpeg
REX/Shutterstock

Ранее пресса Сирии сообщила, что военным удалось сбить не менее девяти ракет, выпущенных в сторону авиабазы "Шайрат" в провинции Хомс.

Как информировал арабский портал "Аль-Масдар", целью удара, вероятно, была не база "Шайрат", а другая авиабаза в Хомсе - Т-4.  При этом прошли сообщения, что были сбиты три ракеты, запущенные по авиабазе Думейр близ Дамаска.

"Аэродром работает в плановом режиме. Никаких атак этой ночью не было", - сказал он."Средства противовоздушной обороны, прикрывающие аэродром, этой ночью не работали", - пояснили источники российских изданий. 

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке Сирии. США, Франция и Британия нанесли ракетные удары с различных носителей. Было выпущено свыше 100 ракет. По меньшей мере 20 из них были перехвачены сирийскими ПВО. Жертв нет.

В Америке некоторые политики охарактеризовали решение Трампа как незаконное, неконституционное и рискованное.

Хозяина Белого дома критикуют по большей части не за сам факт атаки, а за то, что она была проведена без одобрения законодателей. Впрочем, и в этих условиях многие решение Трампа поддержали.

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