Имена и лица погибших в Газе для развлечения Трампа

Шестьдесят один человек был убит или умер от ран, нанесенных 14 и 15 мая израильскими силами в секторе Газа палестинским демонстрантам, которые отмечали национальный день траура "Накба" (день после дня образования государства Израиль), пишет сайт Antimedia.com.

Со ссылкой на министерство здравоохранения Газы сайт публикует список жертв с фотографиями, среди которых восьмимесячная девочка и пятеро подростков от 14 до 16 лет. Некоторые из них были застрелены, другие отравились использованными химическими веществами, замечает издание.

В израильском командовании ранее подтвердили тот факт, что против палестинских активистов был применен "слезоточивый газ", распыленный с беспилотников. Однако в западных медиа этот факт замалчивается, потому что у "Соединенных Штатов есть привычка игнорировать преступления своих союзников и подавлять инакомыслия", пишет Antimedia.com.

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Кроме того, налицо двойные стандарты. С одной стороны, присутствует возмущение Запада в связи с предполагаемым использованием химического оружия сирийским правительством, а с другой — отсутствует осуждение Израиля за применение химического оружия против протестующих в Газе. Вместо этого США удвоили свою поддержку Израиля, утверждая, что химическая атака показала его "сдержанность", подчеркивает портал.

Как сказал "Правде.Ру" президент Центра стратегических исследований "Россия — Исламский мир" Шамиль Султанов, в этом году исполняется 70 лет со Дня "Накба" — катастрофы 1948 года, когда у палестинских арабов отняли землю. В таких акциях, как 14 мая, они "чувствуют себя народом, а не скотом". Эксперт "Правды.Ру" отметил, что с марта в Палестине проходит так называемый "Марш миллионов", который ведет палестинцев не в Израиль, "они прорываются на свою Родину, откуда изгнали их отцов и дедов".

Заметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 мая назвал "геноцидом" действия Израиля против палестинцев Газы, в результате которых погибли свыше 60 жителей палестинского анклава.

Протесты палестинцев вызваны решением Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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