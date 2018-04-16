Азиатские рынки в понедельник, 16 апреля, не испытывают падения. "Рынок акций крайне нечувствителен к сирийскому вопросу. По всем категориям активов наблюдается единая позиция: трейдеры не учитывают этот геополитический риск", — заявила трейдер CMC Markets Джейн Фу.
Зато акции нефтегазовых компаний Азии продолжают дорожать, а индекс отрасли в целом прибавил 1,2 процента. На прошлой неделе WTI и Brent прибавили более восьми процентов, достигнув максимумов с конца 2014 года, сообщает "Финмаркет".
Напомним, США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли авиаудары по Сирии в ответ на недоказанную химическую атаку в городе Дума. Удары пришлись по трем целям в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанным с сирийской программой создания химического оружия — научно-исследовательскому институту, командному пункту и складам. Союзники выпустили по Сирии более ста ракет, заявили в Минобороны РФ. Из 103 крылатых ракет сирийской ПВО удалось сбить 71, заявили в ведомстве.
В операции приняли участие американские корабли, находящиеся в Красном море, и бомбардировщики B-1. По данным CNN, американские самолеты выпустили, в частности, авиационные крылатые ракеты.
Как сказал "Правде Ру" директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, эффект, на который рассчитывали американские власти, достигнут не был. "Это касается и разрушения объектов, прежде всего, военной инфраструктуры, это касается и дестабилизации обстановки в самой стране. Расчет был на то, что массовое применение высокоточного оружия приведет к тому, что люди выйдут на улицу и попробуют сместить ненавистный режим. Здесь эффект получился принципиально отличный, сирийцы, наоборот, еще больше сплотились вокруг их национального лидера", — заметил политолог в интервью "Правде.Ру". По его мнению, Сирия, в целом, выиграла от такого развития событий.
"Надо отметить и прекрасную работу сирийских средств ПВО, которая в течение последних нескольких лет серьезно модернизировалась и обучалась российскими военными советниками. Этот удар показал, что сирийцы готовы отражать очень серьезную внешнюю агрессию", — рассказал "Правде.Ру" Дмитрий Егорченков.
Ответными мерами России, по словам эксперта "Правды.Ру", могут быть поставки в Сирию средств ПВО С-300, "которые попроще и подешевле, чем ЗРК С-400. С-400 уже может работать на космос, сирийцам это просто не требуется, излишне сложная система им не нужна. С тем, с чем они могут столкнуться, прекрасно справляется система С-300".
Эксперт "Правды.Ру" не стал связывать присутствие в Дамаске председателя партии "Единая Россия" Андрея Турчака в ночь удара с какими-то планами России или договоренностью с Трампом. "Это не было живым щитом, это просто совпадение", — сказал Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".
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