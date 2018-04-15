США введут новые санкции против России 16 апреля

Минфин США собирается объявить о новых санкциях против России в понедельник, 16 апреля. Об этом постпред США при ООН Никки Хейли сообщила в эфире телеканала CBS.

Новые ограничения введут "за поддержку" сирийского президента Башара Асада, которого Вашингтон обвиняет в применении химического оружия.

Санкции будут касаться российских компаний, которые, по мнению Вашингтона, поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

"Санкции против России на подходе. Министр Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия",- заявила Хейли.

США обвинили сирийское правительство в химатаках в Восточной Гуте и вместе с Францией и Великобританией нанесли серию ракетных ударов по объектам в Сирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что по словам представителя комитета начальников штабов ВС США генерала Кеннета Маккензи, все цели были поражены "точным, ошеломляющим и эффективным" образом.

Целями были Центр разработки и исследования химического оружия в Барзахе под Дамаском (76 ракет, 57 из них — "Томагавки"), склад химического оружия в Хим Шиншар под Хомсом (22 ракеты) и бункер с химическим оружием в Хим Шиншар (7 ракет "Скаут"). По словам Маккензи, ни один из самолетов и ни одна из ракет не были перехвачены системами ПВО Сирии.

В Минобороны России заявляют, что большинство ракет были сбиты на подлете к целям. Власти Сирии также сообщили, что сбили примерно две трети выпущенных коалицией ракет.