Одни руины: названы все цели удара по Сирии

Опубликованы фотографии, на которых видны последствия ракетных ударов США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием Асада.

Западная коалиция нанесла удары по трем объектам в Сирии. Военная операция к человеческим жертвам не привела. В руины превратился Центр разработки и исследования химического оружия в Барзахе под Дамаском (на фото).

Как заявил представитель комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи, все цели были поражены "точным, ошеломляющим и эффективным" образом. Целями были Центр разработки и исследования химического оружия в Барзахе под Дамаском (76 ракет, 57 из них — "Томагавки"), склад химического оружия в Хим Шиншар под Хомсом (22 ракеты) и бункер с химическим оружием в Хим Шиншар (7 ракет "Скаут"). По словам Маккензи, ни один из самолетов и ни одна из ракет не были перехвачены системами ПВО Сирии.

По данным СМИ, под огонь также попали штаб Республиканской гвардии Сирии, аэропорт Мезза в Дамаске и аэропорт Ад-Думейр в Восточной Гуте.

В Минобороны России заявляют, что большинство ракет (71 из 105 запущенных) были сбиты на подлете к целям. Власти Сирии также сообщили, что сбили примерно две трети выпущенных коалицией ракет.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что Россия готова вернуться к вопросу о поставках зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Об этом рассказал руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

"Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса", — заявил Рудской.