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Источник Правда.Ру

Говори, говори: американцы заявляют об успешности удара по Сирии

Мир » Азия » Ближний Восток

Американский телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки объектов по производству химоружия на территории Сирии, которые подверглись ракетному удару.

Говори, говори: американцы заявляют об успешности удара по Сирии. Говори, говори: американцы заявляют об успешности удара по Сирии

Военные США, Франции и Великобритании обстреляли два объекта в провинции Хомс и один на окраине Дамаска. Утверждается, что первые снимки целей в Хомсе были сделаны 13 апреля, вторые — 14 апреля после ночной атаки. Соответственно, объект в сирийской столице сфотографировали 8 и 14 апреля.

В Минобороны США после операции заявили, что все выпущенные ракеты достигли целей и успешно поразили их, а средствам сирийской противовоздушной обороны не удалось перехватить ни один американский самолет или ракету.

С другой стороны, Дамаск настаивает, что система ПВО страны сумела сбить большинство ракет, но признает нанесенный материальный ущерб.

В ходе совместного удара США, Франции и Великобритании были задействованы морские и воздушные носители крылатых ракет, в частности корабли, подводный флот, истребители и стратегические бомбардировщики. Удары наносились из Персидского залива, Красного и Средиземного морей. Всего было выпущено 105 ракет, 85 из них применили американские военные.

Ранее "Правда.Ру" сообщила, что Россия готова вернуться к вопросу о поставках зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Об этом рассказал руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

"Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса", — заявил Рудской.


US-Led Coalition Airstrike Attack || Tactical War With Syria, Cold War With Russia || April 14, 2018
Темы США бомбы Сирия ракеты авиаудар
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