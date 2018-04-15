Дети Асада отдыхают в "Артеке"

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек", сообщает РИА Новости.

Слова президента Сирии привел координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

"Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в "Артеке". Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство крымского моста", — процитировал Асада Саблин.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк поделился итогами встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске и заявил, что она прошла конструктивно.

По его словам, Асад отметил высокий уровень советского оружия, которое использовалось сирийскими средствами ПВО для защиты от ракет во время удара США, Франции и Великобритании.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — следует из заявления.

Президент России подчеркнул, что "без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".