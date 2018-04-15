Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Дети Асада отдыхают в "Артеке"

Мир » Азия » Ближний Восток

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек", сообщает РИА Новости.

Дети Асада отдыхают в "Артеке". Дети Асада отдыхают в Артеке

Слова президента Сирии привел координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

"Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в "Артеке". Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство крымского моста", — процитировал Асада Саблин.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк поделился итогами встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске и заявил, что она прошла конструктивно.

По его словам, Асад отметил высокий уровень советского оружия, которое использовалось сирийскими средствами ПВО для защиты от ракет во время удара США, Франции и Великобритании.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — следует из заявления.

Президент России подчеркнул, что "без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".


СИРИЯ: Асад прокатился на машине по Восточной Гуте (комментарии президента)
Темы дети крым Сирия Башар Асад
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 15.04 универсальны
Формула небес
Астролог: рожденные 14.04 консервативны
Точка зрения
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Читательский топ
Российский флот вышел навстречу флоту США
The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Как Путин разгадал замыслы Трампа
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Российский флот вышел навстречу флоту США

В Сирии российские корабли покинули порт Тартус. Причиной передислокации стала угроза ракетного удара, который готовит западная коалиция.

Российский флот вышел навстречу флоту США
The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии
Мир
The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии
Мир
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Точка зрения
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Политика
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Ближний Восток
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Мир
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Ближний Восток
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Украина
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ.

Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Мир
"Боингу" пообещали проблемы из-за санкции США против России
Производство
В Москве рассказали о подготовке удара "под дых" американцам
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 15.04 универсальны Соломон Соловьев Дарья Касьянова Топ-5 самых мистических баров Дарья Касьянова Игорь Буккер Америка, отдай долг! Мы все простим! Игорь Буккер
Комментарии
США пояснили подготовку к удару по армии России в Сирии
Business Insider: армия США готова к войне с русскими в Сирии
Германия расстроена отчуждением между Москвой и Западом
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Секретные разработки США оказались в распоряжении России
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Российские компании начали отказываться от SWIFT
Германия расстроена отчуждением между Москвой и Западом
Слово знатокам: Ющенко рассказал, чего на самом деле боится Путин
Британия обещает прижать построже российских олигархов
Битцевский маньяк заявил о поддержке Навального
Эксперты предрекают Рогозину отставку
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Загогулина удачи: почему Аман оказался круче Минтимера
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
The Times: все понятно, Путин подготовил Западу ловушку в Сирии
Реальный политический капитал, или Фиаско "легенды о Големе"
Британские спецслужбы готовятся к кибератаке РФ
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?

Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
США и Канада
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался