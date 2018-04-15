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Источник Правда.Ру

Морской путь Тартус-Севастополь обсуждают Сирия и Россия

Мир » Азия » Ближний Восток

Российские депутаты встретились с президентом Сирии, чтобы обсудить создание морского пути Тартус-Севастополь. Сирийский президент поддержал заключении договора о сотрудничестве между Московской областью и провинцией Дамаск, а также Тартусом и Севастополем, пишет РИА Новости.

Морской путь Тартус-Севастополь обсуждают Сирия и Россия. Морской путь Тартус-Севастополь обсуждают Сирия и Россия

"Асад говорил, что важно учитывать особенности регионов, и поддержал такой формат сотрудничества", — приводит издание слова руководителя группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина.

Примечательно, что вопрос обсуждался вскоре после ракетного удара по Сирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт заявил, что Северный морской путь должен быть транспортным коридором, открытым для всего мирового сообщества.

На брифинге для журналистов командующий поделился финансовыми проблемами, стоящими перед его ведомством. Одной из главных задач является проблема ледокольного строительства.

По сути, в США и не скрывают, что озабочены по поводу отставания США от России в Арктике. Цукунфт напомнил, что сеголня у России в строю 40 ледоколов и идет активное строительство ледокольного флота нового поколения, у США на ходу от одного до трех ледоколов.

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