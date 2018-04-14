Россия готова вернуться к вопросу о поставках зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию. Об этом рассказал руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, сообщает РИА Новости.
"Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса", — заявил Рудской.
По его словам, С-300 могут получить не только Сирия, но и другие страны.
Так в российском Генштабе отреагировали на ночной обстрел сирийской территории крылатыми ракетами США, Великобритании и Франции. Сирийские военные утверждают, что большинство ракет было сбито на подлете к целям.
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