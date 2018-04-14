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Источник Правда.Ру

Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"

Мир » Азия » Ближний Восток

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства. Это следует из заявления, опубликованного на сайте Кремля.

Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам". Путин об ударе Запада по Сирии: История все расставит по местам
Фото: kremlin.ru

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — следует из заявления.

Президент России подчеркнул, что "без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

Владимир Путин заявил, что США вновь, как и в 2017 году, "атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска".

Он отметил, что "российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества", и "ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки".

Кроме того, Запад предпринял "военную акцию, не дождавшись итогов расследования" Организации по запрещению химического оружия.

Путин подчеркнул, что США своими действиями "еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом".

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией. Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", — заключил Путин.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что при ударах по Сирии состоялось первое боевое применение американских высокоточных крылатых ракет класса "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

Западные издания публикуют фотографию ракет на сверхзвуковых бомбардировщиках B-1B, якобы принявших участие в нападении на Сирию. На фото видны три новейших ракеты. Результат их применения неизвестен.

Высокоточные ракеты позволяют наносить удар из-за пределов сирийского воздушного пространства. До атаки на Сирию западные аналитики говорили, что применение такого оружия позволит американцам избежать случайного поражения российских объектов.


US-Led Coalition Airstrike Attack || Tactical War With Syria, Cold War With Russia || April 14, 2018
Темы США Сирия Россия Дональд Трамп владимир путин
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