Израиль раскрыл настоящую причину уничтожения "Панциря"

"Панцирь-С1" был уничтожен, так как вел огонь по израильским самолетам. Такую причину озвучила пресс-служба армии обороны Израиля.



Как АРМИЯ ИЗРАИЛЯ уничтожила "Панцирь - С1" в Сирии

По информации СМИ, в ведомстве также рассказали, что армия Израиля будет всегда действовать подобным образом против тех, кто попытается навредить государству и его жителям.

Ранее "Правда.Ру" отмечала, что зенитный ракетно-пушечный комплекс был уничтожен в момент перезарядки боекомплекта. Ракета попала прямиком в операторскую кабину. Один солдат погиб. Это первый факт потери ЗРПК "Панцирь-С1" в ходе боевых действий в Сирии.

Стоит отметить, что РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что за последнее время Россия поставила в Сирию четыре десятка ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1.

"Панцирь-С1" — российский зенитный ракетно-пушечный комплекс. Его разработал ряд структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения. Предназначение "Панциря-С1" — ближнее прикрытие гражданских и военных объектов от всех видов современных и перспективных средств воздушного нападения. Также "Панцирь-С1" может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

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