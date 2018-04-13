Репетиция парада вызвала панику в Израиле

В Израиле армия обороны была вынуждена извиняться перед жителями Тель-Авива, которых напугал рев истребителей на репетиции парада к празднуемому 19 апреля Дню независимости и 70-й годовщины страны.

В небе над Тель-Авивом на протяжении четверти часа звучал рев двух истребителей F-15, которые отрабатывали технику высшего пилотажа. Предварительно о предстоящих учебных полётах над городом жителей никто не уведомил. "Большое количество звонков поступило от жителей города, обеспокоенных шумом самолетов в районе Тель-Авива", — говорится в сообщении пресс-службы полиции Израиля.

"В последние дни израильские военно-воздушные силы проводят репетиции воздушного парада ко Дню независимости Израиля в рамках ежегодной программы обучения. Армия обороны Израиля сожалеет о вызванной панике", — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ближайшие дни также в связи с репетициями воздушного парада в небе над еврейским государством будет отмечаться повышенное присутствие самолетов ВВС Израиля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 10 лет назад 60-летие независимости Израиля отмечалось, в частности, и в России. Так, в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце прошел благотворительный концерт, посвященный этому событию. Выступили: Хор Турецкого, Александр Розенбаум, Семен Альтов, "Городок", "Чай вдвоем", Гайа и др. Все собранные средства пошли в фонд помощи социально-незащищенным детям.

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