Турецкие СМИ оценили уровень воспитания в российских семьях

Зачастую главенствующую роль в российской семье играет женщина. А "созревание" детей из России затягивается очень и очень надолго.
Так, во всяком случае, считают авторы материала в турецком издании "Medya Günlüğü".
Один из главных моментов в российской системе воспитания, считают в Турции — строгая дисциплина. Родители стремятся подготовить своих детей к суровой жизни, что ждет их во взрослом возрасте, пишут авторы материала. И зачастую, мать в российских семьях куда более строгая, чем отец, убеждены турецкие журналисты.
Также, отмечает "Medya Günlüğü", родители готовы всячески помогать своим детям и после того, как те стали совершеннолетними. Но есть у этого и обратная сторона медали — по убеждению авторов материала, из-за этого "созревание" российских детей может происходить до 40 лет.
Большое внимание уделяется внешкольному образованию и развитию ребенка, отметили авторы материала в турецком издании. Танцы, спорт, изобразительное искусство и иностранные языки — те направления, куда отдают россияне своих детей чаще всего.
Любопытно, что турецкие журналисты отметили такую особенность российской системы воспитания детей, как бесконечная обеспокоенность тем, "что скажут люди".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российскими туристами в Турции недовольны. Они, уверены турки, прожорливые, нищие и хитрые. Лучше бы вместо сотни русских, убеждены жители Турции, приехал один немец.
Читайте также:
Турция: Имперские амбиции, на грош амуниции
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.
Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.
Вопиющий случай произошел в Красноярском крае. Там, провернув аферу, чиновницы "заработали" два миллиона рублей.
Опубликована книга, в которой рассказывается настоящая причина ненависти Запада к России. Она проста - Россия "больше не делает то, что ей приказывают"