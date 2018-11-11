Турецкие СМИ оценили уровень воспитания в российских семьях

Зачастую главенствующую роль в российской семье играет женщина. А "созревание" детей из России затягивается очень и очень надолго.

Так, во всяком случае, считают авторы материала в турецком издании "Medya Günlüğü".

Один из главных моментов в российской системе воспитания, считают в Турции — строгая дисциплина. Родители стремятся подготовить своих детей к суровой жизни, что ждет их во взрослом возрасте, пишут авторы материала. И зачастую, мать в российских семьях куда более строгая, чем отец, убеждены турецкие журналисты.

Также, отмечает "Medya Günlüğü", родители готовы всячески помогать своим детям и после того, как те стали совершеннолетними. Но есть у этого и обратная сторона медали — по убеждению авторов материала, из-за этого "созревание" российских детей может происходить до 40 лет.

Большое внимание уделяется внешкольному образованию и развитию ребенка, отметили авторы материала в турецком издании. Танцы, спорт, изобразительное искусство и иностранные языки — те направления, куда отдают россияне своих детей чаще всего.

Любопытно, что турецкие журналисты отметили такую особенность российской системы воспитания детей, как бесконечная обеспокоенность тем, "что скажут люди".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российскими туристами в Турции недовольны. Они, уверены турки, прожорливые, нищие и хитрые. Лучше бы вместо сотни русских, убеждены жители Турции, приехал один немец.

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