Почему Мэй отказала Трампу в солидарности

"Мы играем в шахматы, а с нами сели за стол шулера из покера", — обрисовал Константин Блохин политические игры Трампа и Мэй в беседе с "Правдой.Ру". Политолог полагает, что улучшение отношений с Западом возможно только через эскалацию конфликта.

Во вторник, 10 апреля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонной беседе заявила президенту США Дональду Трампу, что не следует спешить с нанесением удара по Сирии до получения весомых доказательств "применения химоружия" в сирийском городе Думе.

Как сказал "Правде.Ру" научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, "идет очень хитрая политическая игра, которую не раз демонстрировали не то что Тереза Мэй, но и сам Трамп". Совсем недавно Трамп заявил, что Соединенные Штаты намереваются уйти из Сирии, а теперь собирается ее бомбить.

"В течение одной недели они могут сделать диаметрально противоположные заявления, поэтому я не стал бы из слов Терезы Мэй делать долгосрочные выводы", — сказал "Правде.Ру" Константин Блохин. По его мнению, во взаимоотношениях с США, "мы мчимся новому Карибскому кризису. Но я бы не стал тут особо нервничать, потому что такая же риторика с выдвижением трех авианосных групп была недавно в отношении Северной Кореи, но нанести удар Трамп так и не осмелился".

"Мы играем в шахматы, а с нами сидят такие примитивные шулера, играющие в покер, которые хотят нас реально развести по подобию мистификации Рейгана со "Звездными войнами", — заметил в интервью "Правде.Ру" политолог. Эксперт убежден, что улучшение отношений России и Запада "если возможно, то лишь только через эскалацию конфликта".

"Тот же Карибский кризис это показал. Сразу же пошел переговорный процесс по разоружению. Они хотят проверить нас на прочность. Если мы не выдержим, тогда они скажут, что, извините, ни о каком многополярном мире не может быть и речи. Трамп может нанести удар ракетами, но очень важно понимать, что это будет удар не по российским войскам. Если же наши погибнут массово, то, как в песне, был Кук, а потом съели Кука. Я думаю, что тогда от этого эсминца ("Дональд Кук". — Ред.) там ничего просто не останется", — сделал вывод в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Константин Блохин.

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