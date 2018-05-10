В средствах массовой информации появились сообщения о том, что израильтяне уничтожили один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". В частности, такой информацией поделился в "Твиттере" waelalrussi, отслеживающий обстановку в Сирии.
Согласно приведенной информации, ЗРПК был уничтожен в момент перезарядки боекомплекта. Сообщается также, что ракета попала прямиком в операторскую кабину. Один солдат погиб.
Отметим, что это неофициальная информация, подтверждения которой на данный момент нет. Если же информация подтвердится, то случившееся — первый факт потери ЗРПК "Панцирь-С1" в ходе боевых действий в Сирии.
"Панцирь-С1" — российский зенитный ракетно-пушечный комплекс. Его разработал ряд структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения. Предназначение "Панциря-С1" — ближнее прикрытие гражданских и военных объектов от всех видов современных и перспективных средств воздушного нападения. Также "Панцирь-С1" может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
Как ранее сообщали РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве обороны Российской Федерации, за последнее время Россия поставила в Сирию четыре десятка ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1.
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