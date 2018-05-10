Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Иран и Израиль обменялись мощными ударами. Это начало?

Мир » Азия » Ближний Восток

Израильские военные нанесли ряд ракетных ударов по позициям иранских войск в Сирии.

Иран и Израиль обменялись мощными ударами. Это начало?. 386760.jpeg

По данным издания "Гаарец", часть из них пришлись на цели в глубине сирийской территории. Ранее армия Израиля сообщила о пуске с сирийской территории по этим позициям 20 ракет.

Сообщается, что в результате ударов Израиля среди сирийцев и иранцев имеются пострадавшие. Военные Израиля стреляли по ракетным пусковым установкам, которые были задействованы в пусках по израильским позициям и складам боеприпасов.

При этом в Израиле отметили, что ВВС страны при нанесении ударов не понесло потерь, все самолеты вернулись на аэродромы базирования, а Россия была заранее оповещена об ударах.

Таким образом, в результате ударов Израиля была уничтожена одна радиолокационная станция. Cирийское агенство SANA отмечает, что ПВО страны успешно отреагировали на израильские удары, но некоторые ракеты все же достигли целей.

Стоит добавить, что обстрелу подвергалист военные объекты и радарные станции в сирийских провинциях Кунейтра и Хомс.

Представители армии Израиля пояснили, что "ВВС Израиля атакуют позиции иранцев в Сирии. Любая попытка со стороны Сирии дать ответ натолкнется на жесткую реакцию со стороны Израиля".

Напомним, что 10 мая армия Израиля заявила об обстреле своих позиций на Голанских высотах. При этом военные еврейского государства обвинили в атаке иранские силы "Аль-Кудс", которые располагаются на территории Сирии. Таким образом, обстрел позиций в Сирии Израиль расценивает как самооборону. 

Эксперты отмечают, что последний удар Израиля по Сирии был самым массированным со времени подписания в 1974 году Соглашения о разъединении войск двух стран.

 

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Иран Сирия Израиль
Обсудить
Актуальная аналитика
Азия
Короткая война. «Контрольный выстрел» Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Наследие
Их нравы. Как разбогатеть? Гитлер в помощь
Формула небес
Астролог: рожденные 09.05 надежны
Читательский топ
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Короткая война. «Контрольный выстрел» Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Трамп выдвинул ультиматум: Китай нужно сделать отсталой страной
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Новости Все >
Иран и Израиль обменялись мощными ударами. Это начало?
Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку из-за обвинений со стороны женщин
На украинском ТВ рассказали о Порошенко, подписавшем капитуляцию Германии
Президент РФ Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка"
Переводы из Польши на Украину составили $3 млрд
Названы самые влиятельные люди мира
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере

Жена российского летчика Константина Ярошенко после последнего разговора с мужем заявила, что он может не выдержать месяц в карцере. 

Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
Азия
Короткая война. «Контрольный выстрел» Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Мир
Трамп выдвинул ультиматум: Китай нужно сделать отсталой страной
Европа
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера

Поражающие воображение россиян факты выявил опрос, проведенный Институтом общественного мнения YouGov.

Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Общество
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Правительство
Эксперт: "Мы будем наблюдать еще шесть лет жизни насекомых"
Парад мошенников
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых

На фоне гигантского объема уголовных дел о мошенничестве, возбуждающихся в России (в 2017 году преступление данного вида регистрировалось каждые три минуты!), довольно странной выглядит ситуация, когда незамеченными остаются сомнительные "схемы", оборот каждой из которых может достигать десятков миллионов рублей.

Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Госдума утвердила главу нового правительства России
Общество
Госдума утвердила главу нового правительства России
Мир
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Мир
WP: второй флот США готов топить российские подлодки
Игорь Буккер Их нравы. Как разбогатеть? Гитлер в помощь Игорь Буккер Соломон Соловьев Астролог: рожденные 09.05 надежны Соломон Соловьев Василий Амирджанов Историческая амнезия рождает чудовищ Василий Амирджанов
Комментарии
Историческая амнезия рождает чудовищ
На украинском ТВ рассказали о Порошенко, подписавшем капитуляцию Германии
Летчик Ярошенко попрощался с семьей перед смертью в карцере
Президент РФ Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка"
Так царь нам Путин или не царь?
Путин: Россия не позволит забыть, кто спас Европу и мир от рабства
Путин: Россия не позволит забыть, кто спас Европу и мир от рабства
Путин: Россия не позволит забыть, кто спас Европу и мир от рабства
Историческая амнезия рождает чудовищ
Власти США пообещали возвращение Крыма Украине
Историческая амнезия рождает чудовищ
Историческая амнезия рождает чудовищ
На украинском ТВ рассказали о Порошенко, подписавшем капитуляцию Германии
Историческая амнезия рождает чудовищ
Историческая амнезия рождает чудовищ
Без России: жители Европы и США назвали главного победителя Гитлера
На украинском ТВ рассказали о Порошенко, подписавшем капитуляцию Германии
На украинском ТВ рассказали о Порошенко, подписавшем капитуляцию Германии
Переводы из Польши на Украину составили $3 млрд
На украинском ТВ рассказали о Порошенко, подписавшем капитуляцию Германии
На украинском ТВ рассказали о Порошенко, подписавшем капитуляцию Германии
Азия
Короткая война. «Контрольный выстрел» Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море

США понесли второе существенное поражение в войне за свое мировое влияние после крымского референдума. И если первое было нанесено Россией, то второе - Китаем. Противоракетная оборона этой страны теперь контролирует Южно-Китайское море...

Короткая война. «Контрольный выстрел» Пекина по Вашингтону в Южно-Китайском море
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Ближний Восток
Почему Турция не выйдет из НАТО?
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался