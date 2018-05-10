Иран и Израиль обменялись мощными ударами. Это начало?

Израильские военные нанесли ряд ракетных ударов по позициям иранских войск в Сирии.

По данным издания "Гаарец", часть из них пришлись на цели в глубине сирийской территории. Ранее армия Израиля сообщила о пуске с сирийской территории по этим позициям 20 ракет.

Сообщается, что в результате ударов Израиля среди сирийцев и иранцев имеются пострадавшие. Военные Израиля стреляли по ракетным пусковым установкам, которые были задействованы в пусках по израильским позициям и складам боеприпасов.

При этом в Израиле отметили, что ВВС страны при нанесении ударов не понесло потерь, все самолеты вернулись на аэродромы базирования, а Россия была заранее оповещена об ударах.

Таким образом, в результате ударов Израиля была уничтожена одна радиолокационная станция. Cирийское агенство SANA отмечает, что ПВО страны успешно отреагировали на израильские удары, но некоторые ракеты все же достигли целей.

Стоит добавить, что обстрелу подвергалист военные объекты и радарные станции в сирийских провинциях Кунейтра и Хомс.

Представители армии Израиля пояснили, что "ВВС Израиля атакуют позиции иранцев в Сирии. Любая попытка со стороны Сирии дать ответ натолкнется на жесткую реакцию со стороны Израиля".

Напомним, что 10 мая армия Израиля заявила об обстреле своих позиций на Голанских высотах. При этом военные еврейского государства обвинили в атаке иранские силы "Аль-Кудс", которые располагаются на территории Сирии. Таким образом, обстрел позиций в Сирии Израиль расценивает как самооборону.

Эксперты отмечают, что последний удар Израиля по Сирии был самым массированным со времени подписания в 1974 году Соглашения о разъединении войск двух стран.