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Источник Правда.Ру

"Томагавки" готовы, "Калибры" - тоже. Что дальше?

Мир » Азия » Ближний Восток

Эсминец "Дональд Кук" вошел в восточное Средиземноморье, он вооружен крылатыми ракетами "Томагавк", которыми США год назад бомбили аэродром в Сирии после недоказанной химической атаки на гражданское население.

В понедельник, 9 апреля, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США ждут "тяжелые последствия" в случае применения силы против Сирии.

Как сказал "Правде. Ру" член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков, США могут нанести ракетный удар со своих крейсеров, но "мы будем рассматривать нападение на Сирию и сирийский народ как агрессию против нас, так как это агрессия против наших союзников". По словам политолога, "наши ракеты "Калибр" ответят, но будут перехвачены и средствами ПВО, которые находятся на эсминцах США". "В течение трех минут наши подводные лодки, которые находятся у берегов Сирии, могут расстрелять эти эсминцы. Это означает полномасштабный военный конфликт. И как в этой ситуации поведут США, прогнозировать сложно", — сказал в интервью "Правде.Ру" политолог.

По мнению Сергея Судакова, "США могут заморозить этот конфликт, а могут развязать полномасштабную войну". "Генералы в Пентагоне разделились на два лагеря. Первый лагерь пошел за главой ведомства — Мэттисом, который советует Трампу ответить максимально жестко. А вторую группу возглавляет глава генштаба Данфорд, который считает, что не надо делать глупостей, которые могут привести к глобальному конфликту", — рассказал "Правде.Ру" эксперт. Трамп сейчас колеблется, но Сергей Судаков полагает, что "ястребиное крыло очень сильно его поджимает и он может отдать приказ о том, чтобы несколько кварталов в Дамаске было уничтожено".

Очень важна реакция Ирана и Турции, поддержат ли они нас, включатся ли в эту кампанию, или каждый будет сам за себя, продолжил в интервью "Правде.Ру" Сергей Судаков. Кремль не делает сейчас заявлений, потому что происходит согласование позиций с этими союзниками. "Но в любом случае мы все прекрасно понимаем: война не нужна никому — это жертвы, социальные траты. Сейчас задача не бравировать тем, что мы можем потопить американский флот, а сделать так, чтобы таких инцидентов не было. Надо уговорить американцев и прийти к пониманию, что любой худой мир лучше, чем война", — сделал вывод в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Сергей Судаков.

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Напомним, 7 апреля боевики, находящиеся в городе Дума Восточной Гуты, сообщили, что правительственные силы применили бомбы-бочки, в которых, возможно, содержались химические отравляющие вещества. В результате, по их данным, погибли десятки мирных жителей. Дамаск опроверг эти сообщения. Как заявило Сирийское арабское информационное агентство, боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам" (признана террористической в Иране и Египте), находящейся на грани уничтожения, вбрасывают ложную информацию о якобы имевшем место применении химоружия, чтобы препятствовать наступлению правительственных войск.

Информация об использовании зарина или хлора в сирийском городе Дума 7 апреля не подтверждена. Постановочный характер инцидента не вызывает сомнений, сказал вчера постпред РФ при ООН Василий Небензя. Однако Запад ответил прямыми угрозами сирийским властям. Президент США заявил, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", и дал себе 48 часов для принятия решения. Госдеп США возложил ответственность за нападение на Россию, а СМИ сообщили, что власти США в ближайшее время обсудят новые санкции против Москвы, связанные с этой так называемой "химической атакой".

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Темы Сирия трамп Путин россия и сша война в Сирии
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