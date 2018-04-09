Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет

Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив на подлете пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Александр Михайлов, давший интервью "Правде.Ру". По его словам, Израиль недалек от перехода "красной черты", на что последует ответ России.

В ночь на понедельник, 9 апреля, стало известно о ракетном ударе Израиля из воздушного пространства Ливана по аэродрому сирийских ВВС в Хомсе, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, из восьми ракет, пущенных с самолетов, пять были перехвачены силами ПВО Сирии. Сирийское национальное агентство SANA пишет, что в результате атаки несколько человек погибли, еще несколько получили ранение. Агентство предположило, что удар нанесли ВВС США, но в Вашингтоне эту версию опровергли.

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Александр Михайлов, Израиль отслеживает деятельность иранцев и движения "Хезболла". "Видимо, израильтяне посчитали, что из Хомса вооружение направляется ливанской "Хезболле", и решили нанести удар", — сказал эксперт "Правды.Ру".

По его мнению, "несмотря на неожиданность удара, в принципе, неплохо отработала система ПВО Сирии, наши комплексы ПВО "Панцирь". "Эффект был явно меньше того, на что Израиль рассчитывал", — заметил в интервью "Правде.Ру" Александр Михайлов.

Политолог считает, что "хотя там наши советники не погибли, Израиль приближается к красной черте, когда они все-таки могут погибнуть в результате его ударов. В этом случае мы вынуждены будем нанести ответный удар по аэродрому Израиля, например, новой крылатой ракетой "Кинжал" с дальностью 1500 километров, которую даже суперсовременные ПРО Израиля не могут перехватить".

По словам Александра Михайлова, "наш президент как бывший разведчик все затуманивает, ложные ходы делает, постоянно маскируется, а в результате никто не знает, что можно делать, а что нельзя: американцы уже атаковали сирийскую военную базу, наших вагнеровцев; израильтяне, вообще бомбят, где хотят".

"Для реальной политики надо обозначать красные линии, чтобы противник понимал, какие будут последствия. Очень опасно этого не делать, потому что оппонент неправильно рассчитает наш возможный ответ и спровоцирует опасный конфликт. Мы, конечно, "Хезболлу" защищать не будем, но если по нашим попадут, ответ будет мгновенным", — сделал вывод политолог в интервью "Правде.Ру".

Напомним, что за сутки до удара Израиля в городе Дума была якобы произведена химическая атака силами армии Башара Асада. Пентагон пообещал следить за ситуацией и нанести удар, если поступит указание Трампа. Несколько видных республиканцев призвали президента действовать и пересмотреть план по выводу из Сирии американского контингента.

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада", — написал Трамп в Twitter. Смещение законной власти в Сирии никогда не было приоритетом для него, хотя он назвал Башара Асада "плохим парнем". Президент США недавно заявил, что готов участвовать в войне в Сирии, пока идет борьба с "Исламским государством"*, но не больше. Военная роль США в Сирии "приближается к быстрому концу", написал Трамп в Twitter.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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