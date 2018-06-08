Турция vs Россия: как вести дела с непредсказуемой страной?

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Запад в том, что он забыл о ситуации с Крымом. Также дипломат подчеркнул позицию Анкары, которая никогда не признает полуостров территорией России.



Турция не признает границы России?

По мнению президента центра стратегических исследований "Россия - Исламский мир" Шамиля Султанова, турецкие заявления — часть предвыборной гонки, и ориентированы эти речи на "местного потребителя".

Собеседник "Правды.Ру" убежден, что внешняя политика, в частности, заявление Мевлюта Чавушоглу, всегда является продолжением внутренней. В этом контексте эксперт "Правды.Ру" считает важным вспомнить, что сейчас Турция готовится к досрочным президентским и парламентским выборам, они назначены на 24 июня 2018 года.

"Процесс идет очень сложно. Результат выборов предсказать трудно. В этой связи для Эрдогана и для руководства правящей "Партии справедливости и развития" важно перетянуть на свою сторону правую часть турецкого общества — это где-то 50 процентов электората. И они настроены на помощь крымским татарам", — пояснил "Правде.Ру" Шамиль Султанов.

Кроме того, собеседник "Правды.Ру" отметил, что государство столкнулось с попыткой экономического переворота. Западные страны пытаются организовать экономическую агрессию против турецкой лиры. Поэтому важным компонентом политики стало противопоставление себя Западу.

"В этом контексте то, что сказал Чавушоглу, опять-таки, предназначено для внутреннего потребителя, для избирателей", — убежден эксперт "Правды.Ру".

Также он считает, что все это понимают в Кремле, именно поэтому никакой реакции на заявление турецкого дипломата не будет. Шамиль Султанов посоветовал относиться к ситуации спокойно. "У нас с Турцией есть общие враги — Запад. Мы должны использовать это в своих целях, поэтому дружба Москвы и Анкары сохранится", — заключил собеседник "Правды.Ру".

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