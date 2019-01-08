Турция объявит ультиматум по военным базам США в Сирии

На переговорах Турция попросит США передать военные базы в Сирии Анкаре или уничтожить их, сообщает газета Hurriyet.

"Отдайте их или уничтожьте ", — гласит заголовок статьи. Вопрос обсуждался на встрече советника по национальной безопасности Джона Болтона во вторник с турецким коллегой Ибрагимом Кали. По турецким данным, в Сирии находятся 22 американские военные базы.

Газета цитирует анонимные источники, заявившие, что Турция не согласится с тем, чтобы Вашингтон передал эти базы курдскому ополчению (YPG). Болтон, в свою очередь, заявил, что американские военнослужащие не оставят северо-восточную часть Сирии до тех пор, пока Турция не даст согласие не преследовать живущих на этой территории курдов, согласно Bloomberg. Эти противоречия, по мнению издания, усложняют процесс вывода американского контингента.

Президент Дональд Трамп заявил в прошлом месяце, что он принял решение о выводе 2 тысяч военнослужащих в Сирии, заявив, что они уже победили "Исламское государство"*. Это вызвало обеспокоенность среди чиновников в Вашингтоне и союзников за рубежом, а так же отставку министра обороны США Джона Мэттиса.

Турция считает YPG дочерней организацией запрещенной в стране Курдской рабочей партии (КРП), которая уже три десятилетия борется за расширение своего суверенитета на юго-востоке Турции.

Как сообщала "Правда.Ру" в Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Арабские царьки, которых американцы характеризуют как "плохие парни, но наши", вдруг осознали, что в любой момент могут стать претендентами на роль "мясника" своих народов в глазах "международного сообщества".

*Запрещенная в России террористическая организация

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