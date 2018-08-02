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США проиграют в санкционной войне с Турцией

Мир » Азия » Ближний Восток

Турция и США начали санкционную войну в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Она закончится большими проблемами для США — прогнозирует востоковед Владимир Аватков.

США проиграют в санкционной войне с Турцией. 390383.jpeg

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал 2 августа ответить на санкции США в отношении двух турецких министров: все американские счета и активы главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и руководителя МВД Сулеймана Сойлу заморожены американскими властями. Кроме того, гражданам США запрещено заключать сделки с ними, пишет ВВС.

Чавушоглу назвал действия США "неуважительным вмешательством в нашу правовую систему". Bloomberg сообщил, что у администрации Трампа есть список турецких организаций и лиц, которые могут столкнуться с санкциями, если удерживаемый турками американский пастор не будет освобожден.

Заметим, что Брансон находится в тюрьме по решению суда с октября 2016 года за сотрудничество с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого в Турции считают ответственным за неудачную попытку государственного переворота в 2016 году, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Турецкая ассоциация адвокатов в четверг раскритиковала санкции США. Глава ассоциации, Метин Фейзиоглу заявил, что "угрозы и санкции, введенные против нашей страны США с требованием освобождения их гражданина, задержанного в Турции, неприемлемы", — пишет Yeni Safak. Юрист утверждает, что такие действия не только подрывают международное право, но и являются попыткой вмешательства в систему правосудия суверенного государства. Напомнив, что Турция и США являются союзникамипо НАТО, Фейциоглу подчеркнул, что альянс важен не только для двух стран, но и для всего мира."Основой альянса является взаимное уважение к международному праву и суверенным правам государств", — резюмировал Фейзиоглу.

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра востоковедных исследований, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатический академии Владимир Аватков, "отношения между Турцией и Соединенными Штатами в последние годы постоянно ухудшаются". Причина в том, что США укрывают у себя Фетхуллаха Гюлена, которой в Турции обвиняется в создании террористической группы. Ситуация, по словам эксперта, нагнетается, и вокруг покупки истребителей у США, и вокруг покупки оборонительных систем С-400 у РФ.

"Турция не привыкла к санкциям со стороны США, и для нее это определенный удар, и еще одно доказательство того, что необходимо укреплять свое сотрудничество с Россией," — сказал Владимир Аватков. Американцы, по словам эксперта, своими действиями, вольно или невольно, подталкивают Анкару к альянсу с Москвой, но своих целей в рамках этих санкций не добьются: "Турция будет все больше становиться самостоятельным игроком, а у Эрдогана прибавится количество очков среди патриотов, националистов и исламистов".

"Трамп, в данном случае, проводит политику, которая не отвечает американским интересам на Ближнем Востоке. Судя по всему, в его администрации отсутствует стратегическое мышление в отношении ближневосточной проблематики, или же она исходит из классической американской идеи о доминировании, которая подразумевает, что все должны играть по американским правилам, либо никак. Что для Турции, как новой восходящей державы полицентричного мира, является совершенно неприемлемым", — сделал вывод Владимир Аватков.

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Темы нато Турция Владимир Аватков санкции против Турции
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