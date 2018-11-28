По мнению японского правительства, прогрессом в переговорах станет принятие формата консультаций по вопросу. Именно этот вопрос Синдзо Абэ планирует обсудить с Владимиром Путиным на встрече "Большой двадцатки" в Аргентине.
Состав участников за столом переговоров и сроки их начала — приоритетные вопросы для Японии сейчас. Так, по информации японских СМИ, начать рабочий процесс хотелось бы уже в этом году, со стороны азиатской страны планируется участие главы Совета Нацбезопасности Сётаро Яти и заместителя МИД Японии Такэо Акибоя. От России полномочия делегируются помощнику президента Юрию Ушакову, секретарю Совбеза Николаю Патрушеву и заместителю министра иностранных дел Игорю Моргулову.
Таким образом, японская сторона хочет добиться оперативного решения по территориальному курильскому вопросу, возможно, такая настойчивость связана с предстоящим визитом главы японского государства в Москву, запланированного на январь 2019 года.
Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что отправной точной для дипломатических переговоров между Россией и Японией выступит советско-японская Декларация 1956 года, заключённая по итогам Второй мировой. Премьер-министр Японии заверил российскую сторону, что, в случае заключения мирного договора, Токио не будет размещать американские военные базы на Курилах.
Также "Правда.Ру" писала о том, что министр кибербезопасности Японии не умеет пользоваться компьютером.
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По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
Польский журналист отправился на вокзал с вопросом к украинцам, кто виноват в Керченском инциденте, ответы, как он признался, его шокировали.