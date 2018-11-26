Nikkei сообщил мнение японцев о Курилах

67% жителей Японии поддерживают идею ускорения мирных переговоров с Россией по Курильскому вопросу на основе советско-японской Декларации 1956 года. Об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на результаты опросов жителей островного государства. Мнению большинства противопостоит 21% опрошенных — именно столько высказались негативно относительно выбранного правительством курса.

Наряду с этим отмечается и общий рост удовлетворения политикой государства: теперь он составляет 51% опрошенных.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял, что, как только будут определены нюансы договора, мирный договор с Россией может быть подписан. Также он добавил, что, касательно Курильских островов, Японии не обязательно быть дотошной относительно вопросов истории, важнее найти взаимоприемлемое решение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Россия и Япония могут урегулировать вопрос принадлежности Курильских островов на основе советско-японской Декларации, составленной в 1956 году по итогам дипломатической работы после Второй мировой войны. Владимир Путин по этому поводу добавил, что вопрос требует детальной проработки, так как в Декларации неоговорены многие нюансы, например, перечислены не все острова.

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