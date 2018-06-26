Японии посоветовали быть сильной - тогда она вернет Курилы

Большинство стран обычно придерживаются достаточно жестких позиций во всех вопросах, касающихся спорных территорий, используя заодно их как возможность сплочения нации.

Но Япония использует настолько очевидные "двойные стандарты", что это бросается в глаза, пишет китайский информационный портал Eastday.

Журналисты отмечают, что подход японского правительства к «территориальным спорам» с Южной Кореей и с Россией строится по принципу «обижать слабых и бояться сильных».

К примеру, недавние учения Южной Кореи вызвали протест со стороны японского правительства. Хотя это мероприятие довольно скромных масштабов, отмечается в статье, власти в Токио выступили с "угрожающим заявлением", подчеркнув, что подобные учения обязательно "нанесут серьёзный ущерб" отношениям двух стран.

При этом Москва не так давно провела учения на острове Итуруп Большой гряды Курильских островов, и в ответ японские власти лишь «выразили сожаление» в этой связи.

Разумеется, когда речь касается России, Япония сразу действует «очень осторожно». На самом деле, такой "разный подход к похожим проблемам" обусловлен и дипломатическими соображениями, пишет Eastday.

По сути, Токио "готовит подходящую почву для двухсторонних переговоров", и в ближайшее время Япония "не собирается принимать участие в санкциях против России и изолировать её".

Китайские аналитики напоминают, что японские дипломаты "всегда славились своей хитростью!, хотя американцы традиционно считают их "мастерами тактики, но плохими стратегами". По мнению автора, это вряд ли приведёт к успеху: "Россия, которая не реагирует ни на ласку, ни на угрозы, едва ли будет уважать такую политику".

Ранее "Правда.Ру" писала, что российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в декабре 2016 года согласовали документ, согласно которому государства начнут диалог по совместной хоздеятельности на землях южных Курил.

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