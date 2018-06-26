Большинство стран обычно придерживаются достаточно жестких позиций во всех вопросах, касающихся спорных территорий, используя заодно их как возможность сплочения нации.
Но Япония использует настолько очевидные "двойные стандарты", что это бросается в глаза, пишет китайский информационный портал Eastday.
Журналисты отмечают, что подход японского правительства к «территориальным спорам» с Южной Кореей и с Россией строится по принципу «обижать слабых и бояться сильных».
К примеру, недавние учения Южной Кореи вызвали протест со стороны японского правительства. Хотя это мероприятие довольно скромных масштабов, отмечается в статье, власти в Токио выступили с "угрожающим заявлением", подчеркнув, что подобные учения обязательно "нанесут серьёзный ущерб" отношениям двух стран.
При этом Москва не так давно провела учения на острове Итуруп Большой гряды Курильских островов, и в ответ японские власти лишь «выразили сожаление» в этой связи.
Разумеется, когда речь касается России, Япония сразу действует «очень осторожно». На самом деле, такой "разный подход к похожим проблемам" обусловлен и дипломатическими соображениями, пишет Eastday.
По сути, Токио "готовит подходящую почву для двухсторонних переговоров", и в ближайшее время Япония "не собирается принимать участие в санкциях против России и изолировать её".
Китайские аналитики напоминают, что японские дипломаты "всегда славились своей хитростью!, хотя американцы традиционно считают их "мастерами тактики, но плохими стратегами". По мнению автора, это вряд ли приведёт к успеху: "Россия, которая не реагирует ни на ласку, ни на угрозы, едва ли будет уважать такую политику".
Ранее "Правда.Ру" писала, что российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в декабре 2016 года согласовали документ, согласно которому государства начнут диалог по совместной хоздеятельности на землях южных Курил.
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