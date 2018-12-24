Япония потратит астрономическую сумму на оборону в течение пяти лет

Япония намерена закупить большую партию истребителей F-35, корабельных беспилотных летательных аппаратов и подводных лодок в соответствии с действующим планом обороны страны.

На эти цели Япония потратит почти 243 миллиарда долларов в течение следующих пяти финансовых лет.

Согласно новому оборонительному плану, Япония планирует потратить такую астрономическую сумму на вооружение ввиду растущей экономической и военной мощи ее регионального соперника - Китая. Япония также обеспокоена угрозой, исходящей от Северной Кореи.

Японское правительство подтвердило свое намерение закупить дополнительно 105 истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II. В закупочную партию будет включено 42 истребителя короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Япония также планирует приобрести 45 самолетов F-35, в том числе 18 моделей F-35 B в течение следующих пяти лет. Истребители F-35 позволят Силам самообороны Японии увеличить число истребительных эскадрилий в общей сложности до 13.

Япония также собирается обзавестись новыми беспилотными летательными аппаратами корабельного базирования. Скорее всего, речь идет о приобретении беспилотных воздушных систем с вертикальным взлетом и посадкой для операций на борту восьми многоцелевых эсминцев нового класса, которые Япония в настоящее время строит.

В дополнение к модификациям двух эсминцев класса Izumo, которые будут нести на себе истребители F-35B, Япония также пополнит свой парк морских патрульных самолетов, добавив 12 самолетов Kawasaki P-1, также в течение следующих пяти лет.

План японского правительства также предусматривает усиление военного присутствия в космосе и расширение кибер-возможностей страны.

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