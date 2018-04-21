Китай провел учения в Тихом океане втихаря от Японии

Минобороны Японии сообщило о том, что Китай провел учения в Тихом океане к югу от японской префектуры Окинава с участием авианосца "Ляонин". Группа кораблей и авианосей были зафиксированы в пятницу в 350 км от японского острова Ёнагуни.

"В пятницу 20 апреля корабли и самолеты морских Сил самообороны Японии зафиксировали в 350 км от острова Ёнагуни (префектура Окинава) семь китайских военных кораблей, включая авианосец "Ляонин", — сообщает военное ведомство Японии. В этот же день с палубы китайского авианосца были проведены тренировочные полеты.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководители армии Китая заявили о недостатках авианосца Liaoning, назвав их "врожденными".

Китайский авианосец — это модернизированный после приобретения у Украины советский "Варяг". По данным Asia Times, часть конструктивных особенностей касается посадки истребителя третьего поколения Shenyang J-15 (созданного на основе купленного у Украины прототипа Су-33).

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