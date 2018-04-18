Китай объявил аналог "Адмирала Кузнецова" дефектным с рождения

Руководители армии Китая заявили о недостатках авианосца Liaoning, назвав их "врожденными".

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Китайский авианосец - это модернизированный после приобретения у Украины советский "Варяг". По данным Asia Times, часть конструктивных особенностей касается посадки истребителя третьего поколения Shenyang J-15 (созданного на основе купленного у Украины прототипа Су-33).

Пилоты отмечают, что для посадки на Liaoning самолету J-15 необходимо сбросить вес самолета, а запуск истребителя проходит "намного проще, чем посадка" из-за урезанной взлетной палубы.

Китайские журналисты пояснили, что для модернизации советского авианосца силами промышленности Китая было произведено более 1,2 тысячи технологических элементов.

Напомним, ранее The National Interest уже критиковал аналогичный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который, по словам издания, все еще "в каком-то роде находится в строю".

Стоит добавить, что в ноябре 2016 года "Кузнецов" принял участие в своей первой военной операции против сирийских повстанцев. Когда "Адмирал Кузнецов" проходил Ла-Манш, следить за ним были отправлены британские корабли.

По словам ныне уже бывшего британского главы оборонного ведомства Майкла Фэллона, они намеревались следить за каждым шагом российской авианесущей группы по пути её следования в Россию.

Что характерно, среди кораблей сопровождения был эсминец "Дункан", введенный в эксплуатацию в 2013 году. Спустя два дня корабль был отбуксирован в порт: как сообщили тогда в ведомстве Фэллона, из-за возникших "технических неисправностей". Так что выпады в сторону российских кораблей - следствие неуверенности в состоянии собственных ВМС.

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