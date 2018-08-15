Путин и Ким Чен Ын подготовят ответ на санкции США

Россия может создать на Дальнем Востоке центр влияния с привлечением КНДР, Южной Кореи и Японии, считает эксперт Владимир Колотов.

Информационные агентства России и КНДР заявили о том, что лидеры двух стран в ближайшее время готовы провести двустороннюю встречу. Как следует из письма Владимира Путина Ким Чен Ыну "для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов", — приводит текст обращения ТАСС.

Путин в письме также выразил уверенность в том, что Москва и Пхеньян смогут продолжать сотрудничество друг с другом, "включая осуществление трехсторонней программы, в которой участвуют Россия, КНДР и Республика Корея".

Заметим, что переговоры о саммите активизировались на фоне намечающихся новых санкций США против России и ухода в тупик переговоров по ядерному разоружению Пхеньяна между США и КНДР. Недавно МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".

Добавим, что американская сторона пытается обвинить Москву в несоблюдении санкций ООН в отношении КНДР, поставляя ей энергоресурсы и принимая на работу в России северокорейских граждан.

Почему встреча назрела прокомментировал "Правде. Ру" директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов.

Почему встреча назрела прокомментировал "Правде Ру" директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов.

- Президент России Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Ваше мнение?

— Очень рациональное предложение. И наша страна и Северная Корея находятся под санкциями, введенными под надуманными предлогами. Они угрожают и России и Корейскому полуострову в целом. У нас есть проблемы, которые мы может обсудить и сделать это цивилизованно, не бряцая оружием. Тем более, что в первой половине сентября состоится Восточный экономический форум. Это удобная площадка для того, чтобы общаться и друг с другом и с другими главами государств, главами крупных мировых корпораций. Там можно выработать предложения, которые всех заинтересуют. В нынешнем виде ситуация на корейском полуострове заблокирована.

— Можно ли выйти из-под санкций ООН в отношении КНДР?

— Существует масса примеров, когда страны выходят из подобных ситуаций. К примеру, Вьетнам. После победы над американцами, в отношении Вьетнама было введено полноценное эмбарго, которое через 20 лет в 1995 году было американцами снято в силу полной бессмысленности. Причем, Вьетнам не сдвинулся со своих позиций ни на шаг. Вьетнам пошел по пути региональной интеграции, что полностью нивелировало американские санкции. Американцы таким образом пытаются решать свои внутренние проблемы, а нам надо идти по пути трансконтинентальной, межрегиональной интеграции, поскольку Россия — большая страна. Она имеет территории и в Азии и в Европе и в Арктике.

— Можно ли создать в регионе свой центр влияния с выведением из орбиты влияния США Южной Кореи и Японии?

— Это здравая мысль. Она уже долго обсуждается. Еще на позапрошлом Восточном экономическом форуме звучало предложение создать энергетическое супер кольцо северо-восточной Азии, потому что в России существуют избытки электроэнергии. Можно экспортировать ее в Китай, Японию, Северную Корею. В этом все заинтересованы. Но как только инициатива была озвучена, сразу американцами была активизирована напряженность на Корейском полуострове для того, чтобы разрубить этот проект.

США живут за счет экспорта насилия в другие регионы мира, раскалывая их — за счет этого они живут. Если мы не будем вестись на эти уловки, дружить не против кого-то, а дружить ради своих интересов, что вполне логично и отвечает интересам и Китая и Японии и других стран, может быть и США придут в себя и подключатся к этому процессу.

Нынешняя гонка вооружений может привести к очень плачевным результатам. Потому что далеко не все можно контролировать. Существуют пределы кибербезопасности, все системы могут выйти из-под контроля. Вся жизнь на планете прекратится. Это очень опасные игры.

Читайте по теме: США выяснили, зачем КНДР создала ядерное оружие

Россия готовится "забрать себе" еще один полуостров