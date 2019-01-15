Японские СМИ сообщили о "пропасти разногласий" между Токио и Москвой

Японское издание Mainichi Shimbun сообщило, что по итогам первого раунда мирных переговоров между Москвой и Токио вскрылось множество острых моментов, которые разделяют стороны и не дают им прийти к единому решению. По мнению издания, стороны имеют абсолютно разные взгляды на ситуацию, что сулит долгие и трудные переговоры.

"Начало переговоров ознаменовалось обозначением основных конфронтаций. Расхождения во мнениях хорошо просматривались во время встречи главы МИДа России Сергеем Лавровым с главой МИДа Японии Таро Коно, которая состоялась 14 января в российской столице. Это ставит под угрозу будущее мирных переговоров", - пишет газета.

Сергей Лавров напомнил японской стороне, что переговоры ведутся на основании декларации 1956 года, в которой Япония отказывается от двух северных островов Курильской гряды. Сейчас Япония хочет получить хотя бы два южных острова - Шикотан и Хабомаи.

Издание отмечает, что даже в случае передачи двух островов Японии, остается открытым вопрос о дальнейшей судьбе граждан России, которые на них проживают. Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ в эфире государственного телеканала заявил, что российские граждане могут остаться на Хабомаи и Шикотане после того, как они перейдут под юрисдикцию Японии.

Также японская сторона прорабатывает вопрос выплаты компенсаций своим гражданам, которые пострадали от "незаконной оккупации" Курильских островов Россией. Ранее японские власти требовали Россию выплатить компенсации, однако теперь они рассматривают вариант самостоятельной выплаты компенсаций.

В беседе с журналистами Сергей Лавров сообщил, что России необходимы гарантии относительно использования переданных островов в военных целях. В частности, Москва опасается, что на этих островах могут быть размещены военные объекты США.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о принципиальности премьер-министра Японии Синдзо Абэ в вопросе возвращения Курил, который поклялся завершить дело своего отца на его могиле.

Фото: Reuters

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