В США рассказали о формировании "Восточной Антанты"

В американской прессе вновь обратили внимание на сближение России и Китая. По мнению автора издания The Hill, две страны уже представляют "Восточную Антанту".

Напомним, исторически "Антанта" (в переводе с французского "соглашение") — это блок России, Франции и Великобритании, который сложился в начале XX века.

Едва ли такое определение уместно для отношений Российской Федерации и Китая. Об этом, собственно, сказано и в статье — подчеркивается, что между Москвой и Пекином существует немало противоречий (территориальные споры, соперничество в Центральной Азии и так далее).

Однако Россия и Китай не представляют друг для друга, как выражается автор статьи "экзистенциальной угрозы". Это определение очень любят в американской прессе и американские чиновники, когда говорят об отношениях с Китаем.

В данном случае речь идет о том, что Москва и Пекин не собираются менять государственное устройство друг друга, в то время как Запада активно продвигает свою идеологию и устройство как единственно верные.

Хотя формальный союз между Россией и Китаем едва ли возможен, однако недоверие к политике США, общие интересы и умение договариваться придают значимости "Восточной Антанте". В статье содержится призыв к Западу обратить внимание на этот еще непрочный союз, дабы оценить, что он из себя представляет и каковы его перспективы.

В общем-то, западная пресса не впервые обращает внимание на сближение Москвы и Пекина. Особенно в этом смысле усердствуют американцы. Вот, например, ранее издание Forreign Affairs отмечало, что Россия и Китай рассматривают "демократию США" как стремление распространить ее на все страны мира. Свои собственные силы Москва и Пекин измеряют на фоне сил Вашингтона — и исходя из этого строят свою политику, подчеркивалось в статье.

В свою очередь, посол России в КНР Андрей Денисов на пресс-конференции в среду заявил, что точки зрения двух стран совпадают по многим международным проблемам, а отношения между Москвой и Пекином служат стабилизирующим фактором в нынешней международной ситуации.

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