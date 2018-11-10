Токио предложит Москве ускорить заключение мирного договора

Глава японского правительства Синдзо Абэ составил план по ускорению заключения мира с Россией. Напомним, формально после окончания Второй мировой войны такой договор так и не был заключен между СССР и Японией.

Ранее с предложением достичь такого соглашения до конца года предлагал президент России Владимир Путин. По его мнению, заключить договор можно без выполнения предварительных условий.

Эта инициатива, похоже, застала Токио врасплох. Однако спустя некоторое время, придя в себя, японские политики заявили, что безусловный мир невозможен. А предварительные условия включают в себя передачу южнокурильских островов.

Но сейчас, если верить японской газете "Майнити симбун", в японской позиции произошли некоторые изменения. Как сообщается, Абэ может предложить заключить мирный договор на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Одним из пунктов того соглашения было согласие советского правительства рассмотреть возможность передачи островов Хабомаи и Шикотана. Но только после заключения мирного договора.

Соглашение 1956 года не вступило в силу под давлением США. Американцы пригрозили японцам, что не вернут им контроль над архипелагом Окинава, если Токио снимет территориальные претензии к СССР.

Нынешнее предложение Абэ, по данным японской прессы, будет "модернизировано". Оно будет предусматривать обсуждение принадлежности островов Кунашир и Итуруп, чего в декларации 1956 года не было.

Если верить сообщению японской газеты, то на заключение рамочного соглашения Синдзо Абэ рассчитывает выйти к июню следующего года, когда в Японии будет проходить саммит "большой двадцатки".

Впрочем, он далеко не первый японский премьер-министр, который рассчитывает выйти на заключение соглашения в течение "года-полутора".

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