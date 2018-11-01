Эксперты международной организации Human Rights Watch рассказали о сексуальном насилии в Северной Корее.
Сотрудники организации опубликовали доклад "По ночам плачешь и даже не знаешь почему — Сексуальное насилие в отношении женщин в КНДР". Они пришли к выводу, что "недобровольные половые контакты и сексуальное насилие" в Северной Корее имеют "настолько обыденный характер, что давно считаются нормой жизни".
"Сексуальное насилие в Северной Корее — это секрет Полишинеля, практика, с которой никто не борется и которая многих устраивает. Если бы диктатура Кым Чен Ына не обрекала их на молчание, голоса многих северокорейских женщин зазвучали в в глобального движении Me Too", — отметил Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch.
Правозащитники провели опрос среди 54 человек, которые бежали из КНДР после прихода к власти Ким Чен Ын, а также 8 экс-чиновников. Они рассказали о случаях сексуального насилия со стороны охранников на рынке и полицейских, партийных функционеров, сотрудников тюрем и изоляторов, а также следователей, сотрудников госбезопасности и судов, прокуроров и военнослужащих.
В доклад включены свидетельства 21 женщины, которые занимались торговлей на рынке. Они признались, что неоднократно подвергались сексуальному насилию по дороге на работу со стороны полицейских и других представителей власти.
Авторы доклада утверждают, что власти не занимаются установлением всех обстоятельств и виновных таких правонарушений, "не обеспечивают расследование и уголовное преследование по заявлениям о таких фактах и не предоставляют защиту и помощь пострадавшим, утверждая, как это ни покажется странным, что в стране, в принципе отсутствуют сексизм и сексуальное насилие". Жертвы насилия никак не могут защитить себя, чтобы не стать объектом критики или угроз, зачастую просто молчат о том, что произошло.
HRW обратились к властям КНДР с просьбой "разработать программы репродуктивного здоровья и сексуального просвещения и обеспечить службы помощи пострадавшим, включая психологическую, медицинскую и юридическую помощь и программы, направленные на помощь женщинам в преодолении стигматизации".
В октябре HRW опубликовала доклад о росте домашнего насилия на территории РФ. Исключение из Уголовного кодекса наказания за первый эпизод побоев члена семьи стало "серьезным шагом назад" в борьбе против домашнего насилия в России. Домашние тираны почувствовали, что им просто развязали руки в прямом и переносном смыслах, а пострадавшие практически полностью утратили гарантии защиты, рассказали представители HRW.
Правозащитники рекомендовали российским парламентариям принять специальный закон о борьбе с домашним насилием, ввести это понятие в Уголовный кодекс и преследовать семейное насилие в порядке публичного, а не частного обвинения (в случае подачи заявления потерпевшим). HRW рекомендовало создать сеть убежищ для пострадавших и облегчить им доступ к соцзащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация вряд ли может претендовать на "доклад о ситуации в стране".
Ранее Правда. Ру писала о докладе комиссии ООН по правам человека, согласно которому убийства, пытки, голод, рабство, сексуальное насилие, политические и религиозные репрессии являются частью жизни граждан Северной Кореи.
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