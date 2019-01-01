Премьер Японии пообещал забрать Курилы с россиянами

Возможная передача в будущем части Курильских островов Японии будет происходить только при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов. Об этом премьер-министр Синдзо Абэ заявил в интервью телеканалу Asahi.
Он пояснил, что переговоры не идут "изначально не идут с позиции "уходите отсюда". "Возможная передача островов должна проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности Курил к Японии", - считает японский лидер.
"Все, кто сейчас живут на островах - россияне. К сожалению, бывшие японские жители островов попали в ситуацию, при которой они больше не могут там проживать. Реализация концепции совместной японо-российской хозяйственной деятельности на этих островах поможет обрисовать их будущее, в котором японцы и россияне смогут там жить и работать вместе",- мечтает он.
Напомним, что в Сингапуре, во время ноябрьской встречи Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились "об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года".
"Войска США, дислоцированные в Японии, никоим образом не несут в себе враждебности для России. Они, вооруженные силы США находятся в Японии в соответствии со статьями 5 и 6 японо-американского договора о безопасности, и они крайне важны для обеспечения мира и безопасности Японии и Дальнего Востока",- убеждает свою нацию Абэ.
Ранее Владимир Путин заявил, что не считает "размещенные на территории японской Окинавы военные базы США безопасными и носящими исключительно оборонительный характер". Более того, Pravda.ru уже рассказывала о новой боевой технике, которую армия России перебросила на Курилы, вызвав недовольство Японии.
Кстати, из рассекреченных документов мир ранее узнал о переговорах США и Японии по Курилам, прошедшим в 1960 году - тогда Япония мечтала вернуть не четыре острова, а всего два - Хабомаи и Шикотан, получив "особый статус" на Итурупе и Кунашире.
"Проблема идет от волюнтаристского решения Никиты Хрущева, который считал, что "если мы подарим Японии два острова, то отвлечем Токио от военного сотрудничества с Вашингтоном". Однако Вашингтон пригрозил, что США никогда не вернут Японии остров Окинава в случае реализации советско-японского договора, и Япония отказалась это делать. В ответ Москва аннулировала 9 статью, но в "перестройку" Горбачев захотел сделать японцам уступку, и в повестке дня появились уже четыре "спорных" острова",- ранее рассказал Pravda.ru глава центра японских исследований ИДВ РАН Валерий Кистанов.
Добавим, что по результатам опроса большинство россиян (70% в телеграм, 56% в ВК 82% в "Одноклассниках" уверены - Японии вообще ничего не нужно отдавать. Поменять Курилы на самые современные японские технологии готовы лишь 7%.
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