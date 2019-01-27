Tasnim: США помогли сбежать главарям ИГИЛ* из тюрьмы в Афганистане

Несколько недель назад из тюрьмы Афганистана сбежали несколько десятков главарей "Исламского государства" *. Бежать им помогли спецслужбы Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает крупное иранское издание Tasnim.
Авторы материала указывают, что афганская тюрьма, из которой сбежали опасные террористы, контролируется боевиками радикального движения "Талибан". Сама тюрьма, отмечают в Tasnim, находится в провинции Бадгис на северо-западе Афганистана.
Анонимные источники сообщили иранскому изданию, что сбежать из тюрьмы сорока главарям "Исламского государства" * помогли спецслужбы Соединенных Штатов Америки. Эту информацию журналистам подтвердили также власти провинции Бадгис.
Отметим, что ранее и Министерство иностранных дел Российской Федерации заявляло о связях с США с террористической группировкой. Так, согласно предоставленной российским дипломатическим ведомством информации, Вашингтон с помощью ряда военных операций в Афганистане стремится не допустить разглашения реальных спонсоров "Исламского государства" *.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что армия Соединенных Штатов Америки уничтожила отряд курдов, двигающихся в сторону территории ИГИЛ* для удара по террористам. На Западе заявили, что ошиблись.
*ИГ, ИГИЛ, Исламское государство — запрещенная и признанная экстремистской на территории Российской Федерации организация.
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