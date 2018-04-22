Второй за день взрыв прогремел в Афганистане

В Афганистане произошел второй за день взрыв. На этот раз взрыв прогремел вблизи центра регистрации избирателей в городе Пули-Хумри провинции Баглан, сообщает TOLO News.
Взрыв произошел вскоре после полудня. Погибли, по меньшей мере, шесть человек и пятеро получили ранения. Все погибшие были членами одной семьи. Они проезжали мимо центра регистрации избирателей в момент, когда сработало взрывное устройство. Среди погибших есть дети.
Если считать со вторника, то это уже пятое нападение на избирательные институты Афганистана. В воскресенье, 22 апреля, около 10 часов утра произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи Кабула. Террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание. По последним данным, погиб 31 человек, более 50 получили ранения.
Взрывы происходят на фоне подготовки к парламентским выборам в республике. Выборы в парламент Афганистана и совмещенные с ними муниципальные выборы в окружные советы запланирован на октябрь. Регистрация избирателей началась в середине апреля.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что стали известны подробности взрыва, который произошел в дипломатическом районе Кабула. Смертник доверху начинил взрывчаткой машину "скорой" и под видом медпомощи беспрепятственно проехал через КПП.
Первый КПП пропустил машину: водитель сказал, что везет пациента. На втором КПП машину остановили, и тогда смертник привел взрывчатку в действие. В итоге погибли 63 человека и 150 пострадали.
Читайте также:
Война США в Афганистане: талибы грозят устроить второй Вьетнам
Талибы взяли на себя ответственность за взрыв у базы НАТО в Афганистане
США предлагают Афганистану помощь в расследовании теракта
В Баку прибыл с рабочим визитом глава российского Генштаба Валерий Герасимов для встречи с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти.
Это свершится совсем скоро, буквально на днях. "Аллея правителей" пополнится бюстом первого президента России Бориса Ельцина. Избежать этого уже невозможно...
Пока Россия ведет на дипломатическом фронте войну с США и Великобританией, ближайшие союзники Москвы по СНГ начали постепенно сближаться с Вашингтоном.
На днях стало известно о том, что Центробанк Турции вывел из Федеральной резервной системы США золотой резерв страны.