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Источник Правда.Ру

Второй за день взрыв прогремел в Афганистане

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В Афганистане произошел второй за день взрыв. На этот раз взрыв прогремел вблизи центра регистрации избирателей в городе Пули-Хумри провинции Баглан, сообщает TOLO News.

Второй за день взрыв прогремел в Афганистане. Второй за день взрыв прогремел в Афганистане

Взрыв произошел вскоре после полудня. Погибли, по меньшей мере, шесть человек и пятеро получили ранения. Все погибшие были членами одной семьи. Они проезжали мимо центра регистрации избирателей в момент, когда сработало взрывное устройство. Среди погибших есть дети.

Если считать со вторника, то это уже пятое нападение на избирательные институты Афганистана. В воскресенье, 22 апреля, около 10 часов утра произошел взрыв в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи Кабула. Террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание. По последним данным, погиб 31 человек, более 50 получили ранения.

Взрывы происходят на фоне подготовки к парламентским выборам в республике. Выборы в парламент Афганистана и совмещенные с ними муниципальные выборы в окружные советы запланирован на октябрь. Регистрация избирателей началась в середине апреля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что стали известны подробности взрыва, который произошел в дипломатическом районе Кабула. Смертник доверху начинил взрывчаткой машину "скорой" и под видом медпомощи беспрепятственно проехал через КПП.

Первый КПП пропустил машину: водитель сказал, что везет пациента. На втором КПП машину остановили, и тогда смертник привел взрывчатку в действие. В итоге погибли 63 человека и 150 пострадали.

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Темы выборы взрывы афганистан
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