В Саудовской Аравии 17 филиппинок отправили в тюрьму за празднование Хэллоуина

Семнадцать гражданок Филиппин задержали в Садовской Аравии.

Об этом сообщает эмиратское издание "The National".

Причина задержания серьезная — гражданки Филиппин позволили себе праздновать Хэллоуин. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило средствам массовой информации, что их и еще несколько саудитов задержали в одном из районов Эр-Рияда.

В данный момент, сообщает главное дипломатическое ведомство страны, они находятся под стражей. Известно, что представителей дипмиссии Филиппин к провинившимся не допускают. Любопытно, но после инцидента МИД Филиппин выступил с обращением к своим гражданам, в котором попросил их уважать обычаи исламских стран и не праздновать в них Хэллоуин, Рождество и День всех влюбленных.

"The National" пишет, что жилой квартал Эр-Рияда обыскали полицейские после жалоб местных жителей на шум.

Отметим, что празднуют Хэллоуин и в России. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что буквально на днях сразу несколько нефтяных компаний обратились к правительству Российской Федерации с просьбой возместить им деньги, потраченные на его празднование. В Счетной палате же им отказали и заявили, что это невозможно — расходы на подобное не являются возмещаемыми.

Фото: Pixabay. com

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