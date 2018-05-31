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Нефтяной ультиматум Ирана Франции

Мир » Азия

У французского нефтяного гиганта "Total" есть 60 дней, чтобы отказаться исполнять вновь введенные санкций США в отношении Ирана. Если компания так поступит, то она сможет остаться в газовом проекте "South Pars". Такое заявление сделал министр нефти Ирана Бижан Зангеен.

"У "Total" есть всего 60 дней для ведения переговоров с правительством США. В течение этих 60 дней французское правительство может также начать переговоры с правительством США, чтобы обеспечить пребывание компании "Total" в Иране", - заявил Зангеен, сообщает агентство Shana.

После того, как США вышли из ядерной сделки с Ираном и объявили о введении санкций против Тегерана, руководство "Total", обеспокоилось тем, что компания может пострадать от санкций Вашингтона в случае, если нефтяной гигант продолжит свою деятельность в Иране.

"Total" была первой компанией-гигантом, которая вернулась в Иран после того, как США решили снять санкции с Тегерана. Тем не менее, представители компании сказали, что "Total" не сможет продолжить разработку газового проект "South Pars 11" и должна будет свернуть все ранее достигнутые договоренности до 4 ноября 2018 года, если "Total" не получит специальные условия от властей США, а также от правительства Франции и ЕС. Эти условия должны защитить компанию от любых вторичных санкций в соответствии с законодательством США.

"Руководство "Total" всегда ясно давало понять, что компания не может позволить себе попасть под повторные санкции, которые могут повлечь за собой потерю долларового финансирования со стороны американских банков для возможности проведения операций по всему миру", - заявили представители французской компании через неделю после выхода США из сделки с Ираном.

Стоит отметить, что пока "Total" изучает свои следующие шаги, государственная энергетическая группа Китая CNPC, как сообщается, заявила о готовности взять на себя долю "Total" в развитии "South Pars".

Иран также заявил 30 мая, что если Франция выйдет из проекта, то ее место займет Китай.

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Темы Total иран тегеран природный газ ядерная сделка нефтяная компания
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