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Источник Правда.Ру

Контрабандный список: в ООН утвердили крупнейшие санкции к КНДР

Мир » Азия

Комитет Совета Безопасности ООН по КНДР утвердил новые масштабные санкции в отношении ряда компаний Северной Кореи. Об этом говорится в опубликованном заявлении посла США в ООН Никки Хейли.

Контрабандный список: в ООН утвердили крупнейшие санкции к КНДР. Комитет Совета Безопасности ООН по КНДР утвердил новые масштабны

Крупнейший в истории пакет санкций ООН в отношении Северной Кореи одобрен единогласно. Соответствующие меры будут приняты в отношении 49 компаний и физических лиц. Речь идет о 27 кораблях, 21 судоходной компании и одном физическом лице.

Санкции направлены на то, чтобы предотвратить незаконную морскую контрабанду, цель которой — поставки нефти и угля в КНДР.

"Утверждение этого исторического пакета санкций является явным признаком того, что международное сообщество объединилось в усилиях по поддержанию максимального давления на северокорейский режим", — заявила Хейли.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Трамп обещает Ким Чен Ыну доступ к светлому будущему. Первая встреча лидеров США и КНДР может состояться в мае. Уже обещано, что Северной Корее откроют доступ в светлое будущее, если она выберет правильный путь.

Желание провести такую встречу Дональд Трамп подтвердил в разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.

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