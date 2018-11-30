Соцсети: ПВО Сирии обстреляли "метеообразование"

Любопытное происходит в Сирийской республике. Так, проправительственная армия там зачем-то обстреляла "метеобразование".
О примечательном инциденте сообщает Telegram-канал "Майор и генерал": "С мест сообщают, что не то что что израильских самолётов, а даже ракет никаких не было, а силы ПВО Сирии обстреляли "метеообразование".
Похожая история, кстати, приключилась с сирийской армией вчера. Так, как сообщали средства массовой информации, проправительственные вооруженные силы отбивали ракетную атаку израильской армии неподалеку от Дамаска, столицы страны. После боя сирийская армия похвасталась, что сбила военный самолет Израиля. А когда израильская сторона опровергла потерю воздушного судна, в Дамаске признались, что в ходе данного вооруженного противостояния не сбивали никакого самолета.
Вполне вероятно, кстати, что по загадочному "метеобразованию" сирийская армия могла стрелять из российских систем противовоздушной обороны. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Российской Федерации перебросило на территорию Сирийского государства сразу несколько своих зенитно-ракетных комплексов С-300. Как отметили в главном российском оборонном ведомстве, "для усиления боевых возможностей". В Минобороны РФ уточнили, что управлять российскими ЗРК будут сирийские военнослужащие.
Фото: Служба новостей ООН
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